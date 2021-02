Twitter anuncia el “Super Follow”, la suscripción por US$5 al mes mediante la cual los usuarios pagan por contenido exclusivo

Twitter continúa desarrollando funciones para que sus usuarios obtengan mejor experiencia con sus contenidos. Además, le empresa está diversificando los métodos de publicidad para encontrar varias alternativas de ganar dinero, tanto para la institución como para sus usuarios más prolíficos.

El jueves 25 de febrero, Twitter efectuó una presentación para inversores y anunció varias novedades, entre ellas, una función que permitirá a los usuarios cobrar por material exclusivo que no se mostrará a los seguidores habituales.

Jack Dorsey, director ejecutivo de Twitter, dijo que los usuarios y los inversores de la compañía, le han pedido durante mucho tiempo que lance un modelo basado en suscripción y como respuesta dio detalles de una función llamada “Super Follow”.

De acuerdo con Dorsey, “Super Follow”, busca dar una nueva oportunidad a los creadores de contenido y la posibilidad de monetizar directamente a su audiencia en la red social y se podrá incluir boletines, videos, ofertas y acceso a la comunidad de creadores, entre otros.

Las suscripciones a “Super Follow” tendrán un costo de US$4.99 al mes y contará con la posibilidad de “Cancelar en cualquier momento”. Además, esa función competirá con servicios existentes como Patreon y OnlyFans.

