Twitter Blue: cuál es la diferencia entre las verificaciones

“El sistema actual de señores y campesinos, con los que tienen la marca azul y los que no, es una mie***. ¡Poder para el pueblo! Azul por 8 dólares al mes”, dijo el jefe de Tesla y SpaceX, que se transformó en el nuevo propietario de Twitter.

El magnate sopesa si fusiona Twitter Blue, que tiene un costo de US5 mensuales para un modo de lectura y herramientas de edición más cómodas, y la posibilidad de que las cuentas elegibles verifiquen y certifiquen su identidad.

Actualmente, solo ciertos perfiles pueden solicitar la marca de autenticidad azul, incluyendo gobiernos, empresas, medios de comunicación, personalidades políticas, culturales o deportivas, entre otros. Y pueden perder su credencial si no respetan las reglas de la plataforma.

To all complainers, please continue complaining, but it will cost $8 — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2022

Cuál es la diferencia entre las verificaciones de Twitter Blue

El viernes 28 de octubre, Musk pidió a los ingenieros de la firma que trabajaran en la revisión del sistema.

Dijo que los abonados tendrán otros beneficios: sus tuits aparecerán con prioridad, podrán publicar videos y mensajes de audio más largos y estarán expuestos a “la mitad de la publicidad”.

Twitter is simply the most interesting place on the Internet. That’s why you’re reading this tweet right now. — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2022

El precio de la suscripción se ajustará según los países.

“También traerá ingresos a Twitter para recompensar a los creadores de contenido”, concluyó.

Musk, el hombre más rico del mundo, ha repetido desde que se embarcó en la compra de la plataforma que le interesa porque este “lugar público” es imprescindible para la democracia, y para “ayudar a la humanidad”.

Indicó que la rentabilidad no era su prioridad. Pero Twitter es una red cuyos ingresos provienen en un 90% de la publicidad y nunca ha sido muy rentable en comparación con sus vecinos californianos Meta (Facebook, Instagram) y Google (YouTube).