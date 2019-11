Twitter prohíbe propaganda electoral y envía este mensaje a los políticos del mundo

Jack Dorsey, CEO de Twitter, hizo el que probablemente sea el anuncio más importante de la compañía en varios años: la plataforma ya no permitirá promocionar anuncios de candidatos políticos; es decir, ya no permitirá que un anuncio de carácter electoral pueda pagar por alcanzar y llegar a más personas.

Sin duda, el anuncio de Twitter es una decisión bastante acertada en el contexto actual, en el que la comunicación política se encuentra saturada de mensajes falsos que buscan colocar discursos de dudosa calidad y posverdades en las tendencias de discusión de las plataformas digitales, cuyo objetivo principal es confundir a los electores y la población en general.

Las razones que Dorsey expone son contundentes y por primera vez, una plataforma de redes sociales asume la responsabilidad que tiene en la difusión de rumores, noticias falseadas y bulos que abundan en el contexto político. “Un mensaje político merece alcance cuando la gente decide seguir una cuenta o dar un retuit. Pagar por tener alcance, elimina esa decisión, al llevar de manera forzada mensajes políticos altamente segmentados y eficaces. Esa decisión no debería verse comprometida por dinero”.

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…🧵

La atención en un mensaje político debe ganarse, no imponerse es lo que parece decir Twitter. Y tiene todo el sentido cuando vemos que las plataformas digitales han ayudado a difundir e incluso imponer una postura ideológica a grandes segmentos de la población, sobre todo en contextos electorales.

La decisión de Twitter se da en un contexto complejo para las redes sociales. Apenas Zuckerberg defendía a capa y espada frente al Congreso estadounidense su modelo de negocios y la libertad de hacer campañas políticas.

El anuncio viene en un momento idóneo para la plataforma de microblogging: a la mitad de grandes cuestionamientos a nivel mundial sobre el papel de las redes sociales en la construcción de campañas políticas de manera legítima y Twitter, además, con una credibilidad muy baja.

En los últimos años, Twitter ha crecido de manera muy limitada respecto de otras redes sociales y a pesar de la implementación de algunos cambios importantes (la inclusión de 280 caracteres o la creación de hilos, por ejemplo), sigue sin poder conectar con grandes audiencias y con las generaciones más jóvenes.

Además, el CEO de Twitter señaló que es necesario crear leyes y normativas que regulen la propaganda política en internet, puesto que la estructura democrática existente no está preparada para soportarla. Y es verdad, desde las definiciones técnicas y formatos de publicidad en redes sociales, hasta los objetivos que se persiguen, están muy lejos de ser regulados de manera inteligente en cualquier ley en el mundo.

While internet advertising is incredibly powerful and very effective for commercial advertisers, that power brings significant risks to politics, where it can be used to influence votes to affect the lives of millions.

— jack 🌍🌏🌎 (@jack) October 30, 2019