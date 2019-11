Twitter prueba nuevas características con hilos de conversación similares a Reddit

Twitter continúa con el desarrollo de nuevas funciones con el objetivo de facilitar la interacción de su comunidad. En la actualidad la red social experimenta con una característica destinada a facilitar el flujo de las conversaciones a través de métodos como respuestas con hilos y otras señales visuales.

Las características se probaron por primera vez en Twttr, la aplicación prototipo que Twitter lanzó a principios de este año, informó este jueves 28 de noviembre el sitio web especializado TechCrunch.

La ingeniera e investigadora Jane Manchun Wong descubrió su funcionamiento y lo compartió en su cuenta de esta red social.

“La aplicación web de Twitter está probando un árbol de conversación similar a reddit. El concepto apareció por primera vez en su aplicación experimental Twttr para iOS, ¡y ahora también podría llegar a la aplicación web! Ayuda a mantener un registro del flujo de la conversación”, tuiteó la experta.

Twitter Web App is testing reddit-like conversation tree

The concept first appeared on its experimental Twttr iOS app, and now it might come to the web app too! It helps keeping track of the flow of conversation pic.twitter.com/wlOvTR4IWP

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 8, 2019