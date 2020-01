Twitter quiere vencer a los “trolls” con una función que limita las respuestas en las publicaciones

Twitter implementará una nueva característica que permitirá a los usuarios establecer límites sobre quién puede responder a sus publicaciones. La compañía agregará otro control de seguridad para contribuir a frenar el acoso hacia los usuarios y permitirá limitar el grupo de personas que pueden responder los tuits.

De acuerdo con la red social, el objetivo de esta característica se enfocará en la lucha contra los trolls y el acoso en la plataforma.

Según se anunció este miércoles durante la conferencia de tecnología en el el Consumer Electronics Show (CES) 2020, en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, la nueva función se implementará en los próximos meses y marcará uno de los esfuerzos más agresivos de la compañía.

De acuerdo con Suzanne Xie, directora de gestión de productos de Twitter, indicó que la nueva función contará con cuatro alternativas (Global, Grupo, Panel y Declaración) para limitar las respuestas en los tuits.

La función se encuentra en desarrollo y de momento está accesible para un pequeño grupo de usuarios. “Queremos ayudar a las personas a sentirse seguras participando en la conversación en Twitter dándoles más control sobre las conversaciones que inician. Experimentaremos con diferentes opciones para quién puede responder a tuits a principios de 2020”, publicó la compañía en una de sus cuentas oficiales.

We want to help people feel safe participating in the conversation on Twitter by giving them more control over the conversations they start. We’ll be experimenting with different options for who can reply to Tweets in early 2020. https://t.co/SLlgboiPQu

— Twitter Comms (@TwitterComms) January 8, 2020