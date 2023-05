Un mundo con IA: ¿Cualquiera puede ser Drake?

Resultaría insólito imaginar una colaboración entre Peso Pluma y Taylor Swift, pero no es una idea tan disparatada en un mundo con inteligencia artificial (IA), que ya está empezando a retar al “establishment” de la industria musical.

Una mezcla menos insospechada, The Weeknd y Drake, ha protagonizado una de las últimas canciones generadas por IA que se han viralizado, “Heart on My Sleeve”.