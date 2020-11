“Unrailed!”, un rompecabezas para los aficionados a los trenes

Obstáculos como este bosque pueden ser superados rodeándolo con el tren o directamente talando los árboles. Foto Prensa Libre: Daedalic Entertainment/dpa

Una locomotora a vapor acarreando varios vagones atraviesa incansable los diferentes y cada vez más difíciles niveles de Unrailed!

Al conductor no parece molestarle que las vías no estén acabadas. En este juego cooperativo, los jugadores deberán interactuar con un único objetivo: trazar las vías para que el tren no descarrile.

Esto no es tan fácil, ya que en el trayecto que lleva a la estación final acechan innumerables peligros: charcas, montañas, árboles, animales o bosques enteros que deben ser evitados o bien eliminados completamente del camino. Y luego hay otro problema: ¡las vías que hay que tender aún no han sido fabricadas!

Para superar todos estos contratiempos se necesitará la colaboración de varios jugadores, hasta cuatro por equipo.

A través del teclado del PC o del controlador de la consola, estos deberán buscar las materias primas necesarias para fabricar los rieles. Los encontrarán en un colorido paisaje cuyos gráficos de bloque recuerdan a Minecraft.

Unrailed! también tiene un modo solitario, pero es mucho más divertido jugar con al menos dos, o incluso mejor cuatro amigos, ya sea juntos o en equipos de dos.

Este caótico juego se puede jugar en línea, pero funciona aún mejor cuando los miembros se reúnen para jugar juntos.

En “Unrailed!”, la comunicación es la clave del éxito. Además, la variante local multiplica la diversión y lo convierte en una divertida experiencia compartida para poder llevar el tren a destino.

Unrailed!, de Indoor Entertainment y Daedalic Entertainment, fue lanzado para PC, Nintendo Switch, Playstation 4 y Xbox One.