US$1 al año: La tarifa en X (antes Twitter) para nuevos usuarios (la lucha contra la actividad de los bots y manipulación de plataforma en estos países)

A partir este 18 de octubre, los servicios incluidos en la tarifa incluyen publicar, republicar, responder y pulsar me gusta, mientras que quienes no paguen solo podrán seguir a otras cuentas, leer y ver fotos y videos.

“Esto permitirá evaluar una medida potencialmente poderosa para ayudarnos a combatir los bots y cuentas basura en X, al tiempo que mantenemos el acceso a la plataforma a cambio de una tarifa reducida”, dice el mensaje de X.

Los nuevos usuarios en Nueva Zelanda y Filipinas deberán primero verificar su cuenta con su número de teléfono y pagar el equivalente US$1.

Starting today, we're testing a new program (Not A Bot) in New Zealand and the Philippines. New, unverified accounts will be required to sign up for a $1 annual subscription to be able to post & interact with other posts. Within this test, existing users are not affected.

— Support (@Support) October 17, 2023