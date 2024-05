¿Son realmente los videojuegos accesibles para todas las personas? ¿Pueden también usuarios con limitaciones en la visión, la movilidad e incluso la mente disfrutar de la adrenalina virtual? Aunque es un hecho que estos casos no llegan a traspasar las esferas populares, cada vez es más frecuente hablar de entretenimiento digital para personas con discapacidades físicas y/o cognitivas.

Los videojuegos inclusivos han ido proliferando en los últimos años gracias a los avances de las llamadas tecnologías de apoyo que abarcan innovaciones científicas al servicio de personas discapacitadas.

"Una persona con discapacidad visual puede tener acceso a un videojuego con lector de voz que vaya narrando todo. Si alguien tiene discapacidad auditiva, hay opciones que tienen diferentes modos de uso que permiten hacer más lento el nivel del juego. Las personas autistas que tienen diferentes niveles de integración sensorial, pueden encontrar opciones que les permiten ajustar el nivel para acoplarse a su ritmo," explica María Fernanda Jiménez, docente en la Licenciatura en Psicopedagogía de la Universidad Galileo.

Jiménez es también ciudadana con discapacidad móvil debido a un síndrome de miastenia congénita que le ha provocado deficiencias en la conexión muscular, razón por la cual es usuaria de silla de ruedas desde hace años. A su parecer, los videojuegos son una opción para todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad, ya que este tipo de entretenimiento procura hacer uso del cuerpo y la mente en diversas formas.

"Las tecnologías son un determinante entre la independencia y la dependencia de otras personas para enfrentar barreras. En los videojuegos sucede lo mismo: Ayudan a responder a las fortalezas de las personas y son una plataforma no solo de entretención, sino del pleno desarrollo", agrega la también máster en Psicopedagogía.

A consideración del ingeniero José Pablo Ovalle Arrecis, Director de la empresa guatemalteca Magicoft y catedrático de Animación 3D y Videojuegos en la UNIR, la particularidad de los videojuegos es que estos eliminan barreras físicas en cualquier parte del mundo, así como también garantizan mejoras sensoriales para personas con distintas habilidades.

"Es una especie de terapia. El objetivo es que los usuarios lo hagan por su propia voluntad. Los videojuegos tienen un potencial muy alto como medio de comunicación de ideas. Las personas tienen interacción y pueden ser protagonistas de una historia", señala Ovalle Arrecis.

El desarrollador apunta que, frente a esa interacción y la capacidad de unión de más personas, los videojuegos promueven la inclusión ya que valoran una diversidad de capacidades.

Consolas y videojuegos inclusivos

Empresas de tecnología como Sony, a través de su consola Play Station, ya se encuentran en el mercado de los videojuegos inclusivos. Un caso de éxito de esta marca es el Sony Access Controller, que permite adaptar la forma y la textura de los botones de un control para mejorar el rango de movilidad en las manos de los usuarios.

Por otro lado, la japonesa Nintendo también ha promovido la inclusión desde el Flex Controller, un control desarrollado por la empresa Hori y que se ha puesto al servicio del Nintendo Switch para que los usuarios puedan conectar pulsadores y mejorar su experiencia.

En general, los avances de la industria desarrolladora de consolas a favor de usuarios con discapacidad se han basado en la creación de este tipo de controles. Microsoft, a través de Xbox, ha promovido el Adaptative Controller, mientras que la marca enCore ha promovido adaptadores con conexión para uno o varios pulsadores.

Más allá de las consolas, los videojuegos también se abren a las posibilidades de los usuarios con discapacidad. Algunos de ellos son The Last of Us, el cual tiene configuraciones para personas con discapacidad visual, auditiva o motriz o A Blind Legend, que se ha caracterizado por ser el primer juego sin vídeo y en el que se prioriza el sonido.

Otras propuestas a destacar son Fire Emblem Engage, orientado a personas con discapacidad visual; Star Ears Jedi: Survivor, que ofrece opciones para personas con problemas auditivos; o Street Fighter dirigido a usuarios con dificultades en la motricidad fina.

Interfaces para todos

La mágister María Fernanda Jiménez explica que desde hace años, la tecnología también ha ido adaptando a las personas con discapacidad. Por otro lado, el ingeniero José Pablo Ovalle Arrecis comenta que cada vez más es perceptible una tendencia orientada a esta población.

"Lo hemos visto en películas y deportes. La industria de los videojuegos no se queda atrás. Si lo vemos desde el punto de vista económico, sí hay demanda y distintos nichos de mercado", especifica el desarrollador.

Más allá de los mismos videojuegos, existen opciones digitales inclusivas al alcance de todas las personas, como lo son hardwares que permiten activar vibraciones en los dispositivos para generar comandos. Asimismo, existen opciones para personas con daltonismo quienes pueden modular las pantallas y sus colores para leer con más facilidad.

La tecnología también se ha ido adaptando a a las personas con discapacidad. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

"Las configuraciones de accesibilidad ya son parte de nuestra vida, pero no las conocemos. Un ejemplo puntual es que los teléfonos tienen la opción de ponerlo en braille, pero lo desconocemos y como no lo necesitamos ni siquiera nos hemos percatado de los símbolo de accesibilidad. Tenemos que ampliar un poco el foco y no ver solo los videojuegos, sino las aplicaciones de todos los dispositivos", argumenta la catedrática Jiménez.

Recomendaciones para videojuegos inclusivos

De acuerdo con el encargado de Magicoft, el hecho de que existan los videojuegos para personas con discapacidad promueve el reforzamiento de los usuarios, así como la empatía. "Sirve de inspiración para que las personas aún con discapacidad puedan alcanzar metas. Para quienes no tienen una discapacidad, pueden observar la diversidad y generar más empatía", agrega Ovalle Arrecis.

De acuerdo con el entrevistado y con María Fernanda Jiménez, las personas con discapacidad que busquen videojuegos no deben pasar por alto las siguientes recomendaciones: