WhatsApp: las encuestas dentro de los grupos y otras funciones que llegarán a la aplicación

Otra función que se encuentra en desarrollo en la capacidad de pausar y reanudar las grabaciones de voz, así como la capacidad de crear encuestas dentro de los grupos de WhatsApp.

Según WABetaInfo, los detalles que WhatsApp ha proporcionado son escasos, aunque revelaron algunas capturas de pantalla de cómo sería el funcionamiento de las encuestas, alternativa que estará disponible para los grupos en la aplicación.

“¡WhatsApp finalmente está trabajando en encuestas grupales encriptadas de extremo a extremo para una futura actualización! ¿Qué funciones deberían admitir las encuestas?”, publicó recientemente WABetaInfo en sus cuentas de redes sociales.

Adicionalmente, el grupo especializado dijo que las encuestan contarán con características de seguridad que protege las conversaciones que se transmiten, incluidos los chats individuales y los grupos.

WhatsApp is finally working on end-to-end encrypted group polls for a future update! What features should polls support?

