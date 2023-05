Windows Copilot: El asistente personal de inteligencia artificial que Microsoft incorpora para Windows 11

“Una vez abierta, la barra lateral de Windows Copilot se mantiene anclada en todas sus aplicaciones, programas y ventanas, siempre disponible para actuar como un asistente personal”, explicó Panos Panay, director de Windows y dispositivos de Microsoft, en un comunicado publicado hoy.

Por su parte, Kevin Scott, el director de Tecnología y vicepresidente ejecutivo de Tecnología, Investigación e IA, explicó en el evento que un “copiloto es una aplicación que usa IA moderna que tiene una interfaz conversacional que ayuda al usuario con tareas cognitivas”.

Esta nueva herramienta no reemplazará directamente la barra de búsqueda en la barra de tareas de Windows 11, pero se puede pedir al copiloto que haga cambios en la configuración del PC, como bajar el brillo de la pantalla, por ejemplo.

