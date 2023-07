xAI: La nueva empresa de Elon Musk que se basa en inteligencia artificial y que pretende comprender la verdadera naturaleza del universo

La compañía se estableció formalmente en Nevada en marzo pasado, según el registro corporativo del estado, pero dice que su equipo técnico está basado en el área de San Francisco, California. En el momento de su registro, Musk figuraba como el director de xAI.

El equipo de xAI, “liderado por Elon Musk”, según la web, está formado por reconocidos especialistas en inteligencia artificial, entre ellos algunos de OpenAI, creadora de ChatGPT, Google y Microsoft.

Announcing formation of @xAI to understand reality

Hace varios meses, el multimillonario reconoció que había comprado una gran cantidad de unidades de procesamiento gráfico (GPU), esenciales para el desarrollo de software de IA, sin revelar qué pensaba hacer con ellas.

What are the most fundamental unanswered questions?

— xAI (@xai) July 12, 2023