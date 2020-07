Youtuber a los 78 años: coronavirus convierte a mexicano en sensación

Tito Charly sonríe a las cámaras al alcanzar su canal de video los primeros 100 mil seguidores. Foto Prensa Libre: DPA

Aburrido del encierro en casa y después de quedarse sin trabajo en un supermercado, Carlos Elizondo Frías, apodado Tito Charly, creó un canal donde prepara recetas familiares. En menos de dos meses logró unos 450 mil suscriptores.

“Ha sido un boom esto. Tratar de divertir es lo que más me importa”, dice desde su casa en Monterrey, unos 900 kilómetros al norte de Ciudad de México, en diálogo con la agencia de noticias dpa.

La clave de su éxito, más que las recetas, son su simpatía y espontaneidad. Viudo, padre de tres hijas y abuelo de seis nietos, desde su cocina prepara platillos como carne seca, chiles rellenos de camarón, queso asado, guiso de salchicha y hotcakes “mágicos”.

“Wow, miren qué bonito quedó. Este lo vamos a colocar aquí y se va a llamar Margarita”, dice en un video al terminar de cocinar un hotcake con nuez, amaranto, hojuelas de almendra, chía y pasas de uvas. A otro lo bautiza como Fulgencio.

En los alegres videos, salpicados de emoticonos, se escucha detrás de cámara la voz de su hija menor, Verónica Elizondo, que interactúa con él mientras cocina o bailotea en las grabaciones.

Elizondo fue un emprendedor toda su vida. Tuvo una empresa de transporte de carga y luego una dedicada a la electrificación de casas en construcción.

Ya jubilado, cuando se casaron sus hijas se metió a trabajar de empacador en las cajas de un supermercado para entretenerse con otras personas mayores que, de esa forma, pueden ganar unos pesos al mismo tiempo que pasan sus horas en compañía de otros.

Pero llegó el coronavirus. Y los ancianos fueron enviados a resguardarse en sus casas por ser población de riesgo en caso de contraer el virus. De pronto, él se encontró sin nada que hacer.”Como soy muy activo en un rato ya había limpiado toda la casa.

Mi hija un día me vio y me dijo que ya me estaba dando el ‘viejazo’ (la vejez), así que me propuso con mi nieto la idea del canal”, contó Elizondo.Sus nietos siempre le dijeron Tito. De ahí surgió su nombre artístico.

La docena de videos que subió hasta ahora, la mayoría de cocina y algunos para festejar el éxito de su canal, tienen más de 1,4 millones de vistas. “A él le gusta vivir la vida, bien a gusto. Desde que yo era chiquita recuerdo que le gustaba mucho hacer feliz a la gente”, dijo a dpa su hija Verónica, de 47 años.

Por ahora sólo publica un video cada domingo, pero está pensando en agregar otro entre semana porque la gente lo pide.Tito Charly ha recibido en su canal miles de mensajes de apoyo desde México y otros países, como Argentina y Colombia. “Lo mejor es como habla: es muy tierno y chistoso a la vez”, escribió un seguidor.

Con el canal nació otro negocio. Amigos de la familia que hacen productos artesanales como chorizos, queso, miel y café le propusieron empacarlos con la marca Tito Charly.Los productos se promocionan en el canal y se venden a través de Facebook.