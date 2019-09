Vezt, la aplicación para invertir en tus artistas favoritos y obtener regalías

Foto: Cortesía VEZT y Unsplash

La industria musical ha vivido en los últimos años un proceso de transformación en el que la tecnología ha tenido un papel determinante. En 2018, según cifras de la IFPI (organización que representa los intereses de la industria discográfica internacional), el mercado de la música grabada sumó su cuarto año consecutivo al alza, con los mejores registros en más de dos décadas e impulsado especialmente por los servicios de streaming.

Gracias a este tipo de servicios, al igual que por la reproducción de videos en plataformas como YouTube, los artistas han encontrado nuevas fuentes para monetizar sus creaciones. Incluso, debido a la tecnología, ahora los artistas pueden apoyarse en sus fans y convertirlos en sus socios, mediante la oferta de inversión de fracciones de sus canciones a cambio de una participación en las regalías que generen.

Así lo cuenta Gerardo Galvis, CEO para Latinoamérica de Vezt, una aplicación creada en Estados Unidos que tiene como propósito entregarles a los compositores, artistas y productores la posibilidad de que sean financiados directamente por sus fans. La aplicación estará disponible en México en los próximos días.

“Vezt recauda por los fans las regalías que se generan de sociedades de gestión colectiva, sellos y editoras, y hace seguimiento de dichas regalías a través de tecnología de Blockchain propia, asegura Galvis, quien añade que cualquier titular de derechos musicales es bienvenido en la compañía.

¿Cómo funciona?

El proceso de adquisición de la fracción de los derechos se realiza a través de una aplicación móvil, disponible en las tiendas de Android y iOS, en la cual son listados los derechos de las canciones por un tiempo determinado, especificando el monto que se espera recaudar, el periodo de la oferta, el porcentaje de la canción que está disponible y el número de años por el que ceden los derechos.

Todas las canciones que son aceptadas en la plataforma son sometidas a un filtro previo, con el que se garantiza que el título haya generado regalías con anterioridad y que sea de propiedad de quien lo está ofertando.

Luego de que se realiza la transacción, la plataforma genera un registro en el Blockchain, creando un contrato inteligente, que dará transparencia y veracidad absoluta de la propiedad de quien haya hecho la compra de una fracción de los derechos en oferta.

¿Cuál es el panorama?

A la fecha, la aplicación en los Estados Unidos ha generado más de 17,000 transacciones de 4,000 usuarios. Solo en ese mercado, en 10 meses de operación, los participantes de la plataforma han recaudado más de medio millón de dólares (mdd) brutos con canciones grabadas por artistas como Beyoncé, Maroon 5, The Weeknd, Daft Punk, Mac Miller, Panic! At The Disco, y Cardi B, entre muchos otros.

Bogotá, sede de la expansión en Latinoamérica

Colombia se ha convertido en uno de los países más atractivos de América Latina para el desarrollo de negocios ligados a las industrias creativas y culturales, un sector que ya pesa cerca del 3,3% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

En el caso de Bogotá, según cifras de la agencia de promoción de inversión Invest in Bogota, esta ciudad fue el principal receptor regional de inversión extranjera en industrias creativas entre 2008 y 2018, por encima de capitales como Buenos Aires, Sao Paulo o Ciudad de México.

En el caso de Vezt, que también está presente en Corea del Sur y Estados Unidos, Bogotá fue seleccionada como el punto de partida para el proceso de expansión regional de la compañía. Como parte de la puesta en marcha de las operaciones de Colombia y México la compañía invertirá cerca de dos millones de dólares, de los cuales en Bogotá “se podrían estar destinando alrededor del 40%, depende de cómo se concreten los detalles finales de la operación”.

“Actualmente la música colombiana está de moda en el mundo gracias a la diversidad de fusiones y ritmos, intérpretes, productores; lo cual, sumado a la ubicación estratégica en la región y la viabilidad de las condiciones actuales del mercado, llevan a establecerla como punto de partida para la expansión de Vezt en Latinoamérica, concluye Galvis.

* En alianza con Forbes México y Centroamérica.