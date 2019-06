YouTube y otros servicios de Google sufren caída a nivel mundial

Mapa de la caída de Google. Foto Prensa Libre/Downdetector.com

Este 2 de junio las plataformas como YouTube y otros servicios de Google registran caídas, siendo el este y el noreste de EE. UU. en ciudades como Nueva York, Washington, Baltimore, Boston, Richmond, Pittsburgh las más afectadas. En Canadá, la ciudad de Montreal, Toronto, Quebec y Halifax, según el portal Downdetector.

SITES REPORTING OUTAGES:

* YouTube

* Google

* Snapchat

* Citizen App

* Bitly

* Uberhttps://t.co/IoPQENCuqe — News Breaking LIVE (@NewsBreaking) June 2, 2019

Según el mapa publicado por el medio, muestra que YouTube presentó fallas en EE: UU., el Reino Unido, los Países Bajos y Rusia. Además, otros servicios de Google presentaron caídas en Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Finlandia e Israel.

Entre los problemas más reportados en torno a YouTube es la falla en la reproducción de videos y el acceso a la web, según explica Downdetector. El Status Dashboard de Google indicó que la mayoría de los problemas se dieron alrededor de las 15:25 hora del este.

Según se rumora la caída está relacionada con la plataforma de Google Cloud, lo que índica que la falla se dio no solo en las aplicaciones o servicios propios de Google, sino también en otros. Según los usuarios de Twitter, los problemas se registraron en el motor de búsqueda de Google, Google Drive, Gmail, Nest, Pokémon GO, Snapchat, Citizen App, y otras aplicaciones. La página de mundo.sputniksnews indicó además que de acuerdo con la cuenta de twitter Statistics That Matter por cada minuto que YouTube pasa caído pierde más de 28.500 dólares

It looks like lots of Google apps are having issues … this is the from page of Down Detector .. pic.twitter.com/TUnGmjcYU1 — Douglas Starnes (@poweredbyaltnet) June 2, 2019

“Estamos experimentando altos niveles de congestión de Red en el este de EE. UU. lo que afecta a varios servicios en Google Cloud, GSuite y YouTube” se indica en Status Dashboard. “Los usuarios pueden ver un rendimiento lento a errores recurrentes. Creemos que hemos identificado la causa principal de la congestión y esperamos volver a tener un servicio normal en breve”, concluye el mensaje. Asimismo, el equipo de YouTube publicó en su cuenta de Twitter “si no se está cargando o usted está experimentando mensajes de error, ¡estamos trabajando para solucionarlo!

If YouTube isn't loading for you or you're experiencing error messages, we're working to fix it! — TeamYouTube (@TeamYouTube) June 2, 2019

Contenido relacionado

>Trump niega haber insultado a Meghan Markle y culpa a medios de inventárselo

>Grigori Perelman, el genio matemático que resolvió uno de los 7 problemas del milenio y se retiró del mundo

>“Rocketman”: Elton John critica la censura en Rusia de las escenas de sexo en la película sobre su vida