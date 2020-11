Siguen retumbos en cerros cercanos a Quejá, San Cristóbal Verapaz y alcalde teme más derrumbes

Un derrumbe soterró varias casas en Quejá, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, y se teme que haya unas 100 personas muertas. (Foto Prensa Libre: Óscar Caal)

“Estamos tristes”, con esas palabras se expresa el alcalde de San Cristóbal Verapaz, Ovidio Choc Pop, cuando habla sobre la tragedia que ocurrió en la aldea Quejá, en donde un cerro se derrumbó y soterró unas 75 casas.

En una entrevista con La Red, el alcalde dijo que se tiene información de que hay 100 personas fallecidas, pero no ha podido ser corroborado debido no hay acceso a la comunidad y los rescatistas no han podido llegar.

El alcalde comentó que la lluvia persiste en el área y siguen las inundaciones pero que en Quejá, lugar donde están las casas soterradas, y en la aldea Saquixim, ubicada a dos km de la primera, se escuchan retumbos en los cerros y temen que ocurran más derrumbes.

Expresó que en Saquixim hay unas 600 familias y hay temor por los retumbos de los cerros.

Añadió que por el momento no han tenido comunicación con las personas de estas áreas, pues como se interrumpió la energía eléctrica, los celulares se apagaron.

“Estamos pidiendo apoyo al gobierno para que nos proporcionen transporte aéreo pero es difícil por el clima porque la lluvia no cesa”, dijo el alcalde Choc.

El funcionario añadió que un grupo de miembros del Ejército y Bomberos Voluntarios están intentando llegar a la comunidad Quejá, han sorteado los derrumbes y se coordina hacer trasbordo de vehículos para que puedan llegar a eso de las 11 horas de este viernes 6 de noviembre.

Los socorristas llegaron al lugar a eso de las 10 horas y ya trabajan en el lugar.

Eta en vivo: lluvia continuará mientras depresión tropical se aleja de Guatemala

¿Qué necesitan?

Según el alcalde, por el momento necesitan alimentos, ropa, productos no perecederos y medicinas para llevar a las familias afectadas.

El presidente Alejandro Giammattei dijo en Izabal que han tenido problemas para atender a los afectados en Alta Verapaz y Quiché debido al mal tiempo, pero dijo que rescatistas ya llegaron a Quejá, se trabajó toda la noche se ha iniciado el proceso de rescate.

David De León, vocero de la Conred, dijo en entrevista con La Red, que los daños que causó Eta en el Norte del país fue la conjunción de dos fenómenos, un frente frío que causó lluvias en la región desde el lunes pasado y luego las que generó la depresión Eta.

Puntualizó que los suelos están bastante saturados y que esto podría causar nuevos deslizamientos.

Los departamentos más afectados por la lluvia son Izabal, Alta Verapaz y Quiché y se han habilitado 21 albergues en el país para atender a personas afectadas.

En Izabal ya se inició el transporte de ayuda humanitaria vía aérea en coordinación con la Fuerza Aérea Guatemalteca.

Refirió que las previsiones del clima son que habrá lluvia las próximas 24 horas en el Caribe, Norte y Franja Transversal del Norte, y que Eta ya regresó al mar Caribe y se aleja.