Estas son las causas por las que ocurre al menos un accidente al día en el Libramiento de Chimaltenango

Bomberos Municipales Departamentales de El Tejar trabajan en el rescate de un joven que fue víctima de un accidente de transito en el Libramiento de Chimaltenango. (Foto Prensa Libre: Víctor Chamalé)

De acuerdo con socorristas, en esa carretera, donde la velocidad máxima es de 70 km7h, hay curvas, subidas y bajadas pronunciadas, hace falta señalización en algunos tramos que, además, tienen gradas porque la construcción no ha sido concluida, y por las noches la iluminación es escasa, por lo que las probabilidades de que ocurran percances son mayores.

Aunque la cantidad de accidentes es considerable, los socorristas aseguran que la mayoría solo han dejado daños materiales; sin embargo, con la llegada de la temporada de lluvia las cosas pueden cambiar, pues además de las otras causas se suma lo resbaladizo del asfalto y la acumulación de agua en algunos tramos.

Además, los socorristas les recuerdan a los pilotos que en al menos dos tramos del Libramiento aún se hacen trabajos de construcción.

El socorrista Roberto Rasbot comentó: “Son varios los accidentes que hemos atendido en esa carretera, porque muchos pilotos se arriesgan a correr sin conocer las curvas y bajadas. Por fortuna los automóviles no han caído al barranco, porque existe una barda de metal que los ha detenido, los motoristas también han sufrido golpes de consideración, porque exceden la velocidad, nuestro llamado es para las personas que usan esta carretera para que no corran ya que es mejor perder algo de tiempo y no la vida”.

Mal diseño

Expertos en construcción de carreteras aseguran que cuando una ruta no cumple con los diseños establecidos, las probabilidades de accidentes de tránsito aumentan de manera considerable.

Darío Lucas, jefe del Laboratorio de Asfaltos del Centro de Investigaciones de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, comentó en una entrevista anterior que la construcción de carreteras se rige al Libro Azul de Caminos, en el cual se establecen las características de los tramos.

Agregó que las construcciones de carreteras deben cumplir con un diseño geométrico, por medio del cual se establecen medidas y ángulo, principalmente en curvas. Lucas aseguró que por medio de ese libro se determina la velocidad máxima a la que se puede transitar, y que, en este caso, muchos automovilistas no lo respetan y abusan de la velocidad.

Según Lucas, en la ruta Interamericana hay varios tramos con deficiencias en el diseño. Además, señaló que el Libro Azul no ha sido actualizado desde hace 50 años y los constructores continúan utilizándolo, aunque algunas cosas ya han cambiado.

“En las curvas la carretera debe estar más levantada -peralte- para que el carro no se salga por la fuerza centrífuga. No importa que sea curva o línea recta, deben cumplir con un diseño geométrico, lo que se refiere al ángulo y peralte de las curvas y las pendientes en subidas y bajadas”, comentó.

De los años 50

Dos ingenieros, quienes prefirieron no identificarse debido a que tienen contratos con el Estado, explicaron que, según su diagnóstico, las pendientes fueron forzadas para cobrar más por el movimiento de tierra. “La falla es de diseño geométrico” debido a que lo que más costo tiene en una construcción de carretera es el movimiento de tierra.

Otro de los expertos explicó que el Libramiento de Chimaltenango “está diseñado con especificaciones de los años 50 y no adecuado al suelo de la región”.

Además, los ingenieros mencionan que “no hay estudio hidrológico, geológico, y climatológico” y refuerzan que en los taludes es deficiente “la falta protección o recubrimiento de concreto lanzado, por el tipo de tierra del lugar”.

El ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, aseguró que sí hay estudios técnicos para la obra, “definitivamente los estudios existen, es una serie de estudios. Son estudios ambientales, hidrológicos, del tránsito también. Hasta se hace un estudio de tránsito para determinar el grosos de la capa de asfalto. Toda esta serie de estudios se realizan y son el principio de las bases de licitación”, indicó.

Según Benito, para consultar los documentos se debe hacer una solicitud a través de Acceso a la Información.

