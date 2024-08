El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) informó que en horas de la mañana de este domingo 4 de agosto se llevó a cabo un operativo de ambas vías del kilómetro 72 de la ruta al Atlántico donde se impusieron 93 sanciones.

El operativo constó de acciones de control y verificación de conductores de vehículos y motocicletas en cercanías de Tecpán, Chimaltenango.

Edwin Corleto, oficial tercero de la oficina de servicios operativos de tránsito de la PNC, señaló que en la ruta Interamericana se han elevado los casos de colisiones y muertes por exceso de velocidad asociados con carreras clandestinas de motoristas ante "la facilidad que presta el tramo carretero".

Las autoridades explicaron que el objetivo es reducir los accidentes viales y garantizar la seguridad de los usuarios de la ruta mencionada. Este tipo de operativo se realiza desde el 15 de mayo del 2024.

“Por ello se instalaron operativos tanto en el carril que conduce al occidente como a la ciudad capital”, agrega la autoridad vial.

Según el oficial, los domingos por la mañana se efectúan carreras clandestinas, a su vez en las rutas hacia el Aeropuerto Internacional La Aurora, avenida Las Américas, la 20 y 19 calle de la zona 10 capitalina, se desarrollan operativos especiales para evitar el incremento de incidentes vehiculares.

"La ruta Interamericana se ha convertido en una de las rutas con mayor tránsito de motocicletas que van al autódromo de Escuintla", dijo Corleto.

Las remisiones impuestas más comunes son por:

No portar placas

Portar placas en lugares no autorizados

No portar licencia de conducir

No portar tarjeta de circulación

Los operativos son permanentes y se realizan todos los domingos en ruta Interamericana, en esta ocasión en coordinación con PROVIAL y la PMT de Patzicía. pic.twitter.com/9tCr7Br8Rx — PNC Tránsito (@DTransitoPNC) August 4, 2024

La portavoz del Departamento de Tránsito de la PNC, Brenda Santizo, comentó que la multa por no tener licencia de conducir es de Q400, mientras que por portar placas en lugares no autorizados es de Q200, según el Reglamento de Tránsito.

Santizo informa que la mayoría de los sancionados son motoristas.

Los agentes de tránsito dicen que los operativos son permanentes y se llevan a cabo los domingos en la mañana sobre la ruta Interamericana en coordinación de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) y la Policía de Tránsito de Patzicía.

Del 1 al 6 de agosto, el Departamento de Tránsito trabaja en la fase tres del operativo Centinela en el marco de las fiestas agostinas para asegurar la seguridad vial a los turistas salvadoreños que visitan Guatemala.

La institución posee el apoyo de ocho delegaciones para desarrollar tales acciones en:

Sanarate, El Progreso

Totonicapán

Petén

Chimaltenango

Escuintla

Izabal

Área metropolitana

De acuerdo con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el parque vehicular hasta el 29 de julio de 2024 consta de 3 millones 424 mil 348 motocicletas (activas e inactivas), y 3 millones 217 mil 413 vehículos (activos e inactivos).

PNC impone 74 multas la noche del 3 de agosto

Los agentes de tránsito llevaron a cabo un operativo preventivo contra carreras clandestinas en la Ciudad de Guatemala donde se otorgaron 74 sanciones a conductores de motocicletas y automotores.

Los operativos fijos y móviles fueron instalados en la avenida Las Américas; bulevar Juan Pablo II, zona 13; Los Próceres, zona 10; avenida Petapa, y calzada Atanasio Tzul.

La mayoría de las sanciones otorgadas por los agentes de tránsito es por no portar licencia, producir sonidos estridentes, no portar casos, no obedecer el alto, utilizar auriculares, o bien, no portar placas.