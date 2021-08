Video: 22 agentes de la PNC resultan heridos durante bloqueo en puente Jupilingo en Camotán

Varios videos muestran los momentos de tensión que se vivieron en el lugar, pues algunos de los inconformes confrontaron a los agentes y por momentos la situación se salió de control y daba paso al enfrentamiento.

Las imágenes muestran como los agentes repelen el ataque y lanzan gases lacrimógenos, pero el resultado fue de 22 agentes, entre estos varias mujeres, heridos, por lo que fue necesario trasladarlos a centros asistenciales cercanos.

La PNC también informó que lo que se pretendía era habilitar el paso para una ambulancia. Por aparte, algunos pobladores dijeron en redes sociales que los agentes llegaron a provocarlos.

“Se dialogó con ellos toda la mañana y cuando una ambulancia quería paso no lo habilitaron y se tornaron violentos, lesionando a los agentes y aún así los policías no accionaron violentamente. Se utilizaron medios disuasivos no letales, la denuncia se estará colocando ante el Ministerio Publico porque nuestros agentes estaban totalmente desarmados”, dijo Edwin Monroy, portavoz de la PNC.