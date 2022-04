“Aquí no viene nadie”: el sitio arqueológico de Guaytan, un lugar lleno de riqueza cultural y olvidado en el tiempo

El camino es de terracería. La entrada está resguardada con un cerco improvisado de palos y alambre. No hay nadie que ofrezca la bienvenida. Solo una pequeña vivienda de block sostiene un cartel torcido y oxidado que dice: “Sitio arqueológico de Guaytán, monumento nacional protegido por el decreto 425 del Congreso de la República”.

Las ruinas están ubicadas en San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, a unos 100 kilómetros de la capital. En medio del desierto, resguarda más de 142 montículos que, a decir de arqueólogos, eran tumbas mayas. La zona fue habitada hace más de dos mil años y es rica en piedras de jade, que aún se observan en el suelo.

Aunque fue declarado monumento arqueológico en 1970, Guaytán vive en la precariedad, como si aún fuera el siglo XIX, cuando investigadores lo descubrieron.

La puerta de la entrada es de madera y lámina. Al tocarla, nadie atiende. Está bajo llave. Solo hay un número telefónico disponible para quien esté interesado en recorrer el sitio.

El guía Héctor Agustín responde las llamadas. “Yo soy el único que se mantiene aquí, pero no siempre. Por eso dejé mi número allí en la puerta porque durante los viernes y fines de semana llegan más personas”, cuenta.

El asesor turístico sostiene que el parque está en mal estado debido a la falta de personal para atender a los turistas. “A veces se meten a la casa a tomar y por eso cambié el candado”, menciona.

Pero las necesidades van más allá del personal. Los sanitarios dejaron de funcionar. Las fichas de información sobre el monumento son casi ilegibles, muestra del poco cuidado que reciben.

“No llega nadie, eso está olvidado. Es una lástima porque las autoridades presumen de los lugares arqueológicos a nivel turístico”, dice Francisca Vargas, una ama de casa de 62 años que vive a pocos metros de la entrada de Guaytán.

Para mejorar el aspecto del parque, el camino es complicado, opina Agustín. “Siempre pido al ministerio que me mande gente, pero me responden que no hay dinero. Lo más que hicieron la otra vez fue darme dos escobas y machetes”, reclama.

El Instituto de Antropología e Historia (IDAEH) contabiliza dos mil 754 sitios arqueológicos en todo el país, aunque de acuerdo con un estudio del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) podría haber otros dos mil 500 cubiertos bajo tierra.

Para evitar que queden en el olvido como Guaytán, el MCD planteó en junio de 2021 una iniciativa de ley que busca crear un fondo de Q10 millones anuales destinados al rescate de los parques. El proyecto aún no recibe dictamen de la Comisión de Cultura del Congreso.