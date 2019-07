Narcotraficantes locales habrían apoyado en el aterrizaje de narcoavioneta

El terreno para que aterrizara la avioneta fue preparado el domingo, aseguran los pobladores. (Foto Prensa Libre: cortesía)

Narcotraficantes que operan en la Costa Sur utilizaron una carretera de terracería que da a unos sembradillos de caña de azúcar para aterrizar una avioneta cargada con droga, la cual incendiaron para borrar evidencia.

La avioneta fue interceptada la madrugada de este lunes 8 de julio por radares de Aeronáutica Civil, ya que no tenía registro de vuelo, por lo que elementos del Ejército emprendieron la búsqueda y localizaron la aeronave en la finca La Agrícola, La Gomera, Escuintla, aunque se encontraba en llamas.

La avioneta era una bimotor blanca con estampados negros, cuya matrícula quedó destruida y solo se lograba divisar las letras VY.

Un equipo élite del Ejercito que se movilizaba en helicóptero detectó al avioneta y desde el aire observaron que tres picops se retiraban del lugar a gran velocidad, mientras el aparato se quemaba, indicó un elemento castrense.

Pobladores se enfrentan a autoridades que efectuaban operativo contra el narcotráfico

El militar aseguró que al aterrizar dejaron a seis elementos para el resguardo de la escena mientras llegaban los refuerzos, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP).

Los fiscales al realizar las pesquisas determinaron que la posible droga fue retirada en su totalidad, ya que no encontraron nada en los restos del avión.

Tenían plan

A unos 300 metros de donde quedó la avioneta fueron encontrados 12 recipientes con combustible, seis hachas y cuatro embudos de metal.

“Suponemos que los narcotraficantes tenían pensado que la aeronave retomara el vuelo luego de haber sido descargada, pero no tenían en cuenta que el piloto no pudo controlar el descenso y se salió de la pista improvisada, por lo que no tuvieron más que quemarla”, dijo un agente antinarcóticos de la PNC.

Escucharon ruidos.

Algunos pobladores del lugar aseguraron que la narcoavioneta estuvo sobrevolando la comunidad desde la una de la madrugada de este lunes, dos horas después, aproximadamente, escucharon una explosión seguida de una ráfaga de disparos.

“Nos dio miedo escuchar los disparos, era fuerte el sonido y nunca habíamos escuchado algo así, pedimos a las autoridades que emprendan una investigación en el sector, pues hay gente que se está involucrando en el narcotráfico y nos están acarreando problemas”, dijo un vecino que prefirió el anonimato.

Narcos locales

Otro vecino expresó que en el sector hay gente que se moviliza en vehículos tipo picop fuertemente armados.

“Para impedir el acceso de las patrullas, el domingo una persona que es del lugar utilizó maquinaria para remover tierra y bloquear la ruta, nadie podía pasar por el lugar donde bajó la avioneta, no lo denunciamos pues tememos por nuestra vida”, comentó otro vecino.

Un agricultor refirió que en su terreno los narcotraficantes dejaron abandonadas cadenas nuevas con púas.

“Seguramente las iban a dejar en la carretera si eran perseguidos por algún vehículo y que se le pincharan las llantas”, comentó.

