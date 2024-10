Caso B410: SAT amplía denuncia contra otros 206 contribuyentes y dice que se han pedido órdenes de captura

En conferencia de prensa este martes 8 de octubre, el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz, dio detalles sobre los avances que han obtenido en la investigación del caso B410, una red de 410 empresas que presuntamente evadieron impuestos. Además, dio a conocer que han solicitado capturas en contra de posibles involucrados.

El superintendente explicó que de 2021 a 2023 se detectó facturación sin sustancia económica que suma Q517.2 millones; más Q300 millones que denunciaron por impuestos. Esto suma Q800 millones que le hacen falta al erario nacional, según dijo el Superintendente.

Díaz detalló que los Q517.2 millones provienen de las siguientes empresas:

9 entidades que compraban simulación de facturas al grupo B410 por Q77 millones.

5 constructoras que compraron simulación de facturas al grupo B410: una parte por Q37.6 millones y otra por Q27.2 millones.

16 empresas que están en el top de ventas al Estado y que son contribuyentes grandes le compran simulación de facturas al grupo B410 por Q375 millones.

Además, dijo que las empresas en mención han vendido al Estado Q5 mil 241 millones.

La SAT indicó que la investigación surgió por la baja cuantía en el pago de impuestos. Por ejemplo, algunas empresas no hicieron ningún pago de impuestos, tanto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) como del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Sobre la investigación

La investigación también inició porque la mayoría de las 410 empresas que según la SAT conforman la estructura que posiblemente se dedicaba a la defraudación tributaria, tienen a un mismo representante legal. Además, que tiene en común a un mismo notario y a los mismos socios.

Asimismo, en algunos casos no se localizaron los domicilios de las empresas, o hubo alteración de documentos de registro.

Díaz mencionó que algunas de las empresas señaladas se han acercado a la SAT para que se habiliten nuevamente, para lo cual buscan cambiar la dirección y documentos.

Sin embargo, se les ha respondido que no van a ser habilitadas, porque son empresas falsas, según la SAT.

Ampliación de denuncias

El superintendente recordó que el 13 de agosto la SAT denunció a 35 contribuyentes por la posible comisión de delitos tributarios, y el 10 de septiembre ampliaron la denuncia penal interpuesta contra otros 206.

Las empresas denunciadas forman parte de la estructura B410, por lo que, el resto de las entidades que no fueron denunciadas es porque no habían emitido facturas; sin embargo, fueron deshabilitadas para que no puedan realizar operaciones comerciales, porque se inscribieron con documentación falsa, explicó Díaz.

Acciones contra empresas

Agregó que 30 compañías fueron deshabilitadas del régimen del IVA, pero 11 fueron habilitadas nuevamente: dos solventaron su situación tributaria con la SAT y nueve obtuvieron un amparo provisional.

También fueron deshabilitadas 32 empresas del sistema del Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), para que ya no puedan venderle al Estado. Sin embargo, de estas, seis fueron habilitadas nuevamente: dos solventaron su situación tributaria con la SAT y cuatro obtuvieron un amparo provisional.

También la SAT informó que por la medida precautoria de embargos sobre cuentas bancarias de señalados se han ejecutado Q106.4 millones y US$440 mil en embargos.

Asimismo, se dio a conocer que algunas empresas se han acercado a la SAT para solventar su situación tributaria, por lo que han recuperado a la fecha Q24.1 millones en impuestos.

Solicitud de arraigo y capturas

Díaz reveló que han solicitado arraigo en contra de representantes legales y contadores de 32 de empresas.

Asimismo, en las denuncias han solicitado la captura de los representantes legales y contadores de las entidades, sin embargo, Díaz aseguró que aún no han sido autorizadas por los tribunales de justicia.

“El MP está haciendo su investigación y cuando terminen presentarán las denuncias correspondientes. Nosotros como querellantes adhesivos en el caso sí hemos solicitado las órdenes de captura y los tribunales no las han entregado. Es urgente tener las órdenes de captura”, declaró Díaz.

Amparos de contribuyentes

En la conferencia también se detalló que a la fecha se han promovido 21 acciones de amparo por contribuyentes denunciados. De los cuales 10 han sido otorgados de manera provisional por la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal en materia Tributaria y Aduanera.

Además, 1 amparo ha sido suspendido por dicha sala. Otro amparo provisional fue denegado por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo.

Asimismo, se dio a conocer que la SAT ha presentado informes circunstanciados, con relación a 9 amparos pendientes de resolver ante la referida Sala de Apelaciones.

También se indicó que la SAT ha presentado 10 apelaciones a la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra de los amparos provisionales otorgados.

Esto para que se inhabiliten a los 10 contribuyentes que obtuvieron el amparo provisional, dijo Díaz.