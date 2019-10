CC anula incremento en multas al transporte pesado por circular en hora pico en la capital

La restricción de horarios para el transporte pesado continuará vigente por disposición de la Corte de Constitucionalidad. (Foto Hemeroteca PL).

El máximo tribunal declaró parcialmente con lugar la acción de inconstitucionalidad presentada por la Federación Centroamericana de Transporte (FECATRANS) y la Asociación Coordinadora Nacional de Transportes contra el artículo 4 del Acuerdo COM-13-2016 del Concejo Municipal de Guatemala.

El referido artículo contempla una multa de Q2 mil “a vehículos pesados, especiales y de doble remolque que incumplan la restricción” de los horarios y una multa de Q5 mil en caso de reincidencia.

La decisión de la Corte cobrará vigencia este viernes 4 de octubre de 2019.

Con esta resolución la PMT capitalina deberá regirse al Reglamento de Tránsito, el cual establece una multa de Q500 al transporte pesado que circule en rutas u horarios prohibidos.

“La sentencia establece que parcialmente tenemos razón, por lo menos en la parte de multas, que era uno de los artículos impugnados”, dijo Héctor Fajardo, director de FECATRANS.

“El Concejo Municipal no puede extralimitarse en cambiar o modificar las normas y aplicación general en todo el país en materia de tránsito porque es el Reglamento de Tránsito el que establece las multas”, afirmó el transportista.

Amílcar Montejo, vocero de la PMT capitalina, indicó a Prensa Libre que Emetra y la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala “son respetuosos del estado de Derecho y por ello darán cumplimento a la decisión de la Corte de Constitucionalidad”.

Horarios

Los interponentes de la acción legal también pedían a la CC eliminar la restricción de horarios para que el transporte pesado circule en el municipio de Guatemala, pero esta solicitud fue declarada parcialmente sin lugar.

Fajardo aseguró que no debe existir privilegios para ningún tipo de transporte, ya que al restringir la circulación de los tráileres en la capital la comuna limita el traslado de productos, en beneficio de particulares.

“Si hay muchos congestionamientos no es precisamente por la circulación de los camiones, estos no paran en la vía pública si no es necesario. Paran porque la cola los detiene”, apuntó el entrevistado.

Según Fajardo, el transporte pesado únicamente representa el 5.4 por ciento del total del parque vehicular en el país.

El transporte de carga tiene prohibido ingresar a la capital de 5.00 a 9.00 horas y de 16.30 a 21.00 horas, de lunes a viernes.

