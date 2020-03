Centros de Salud carecen de insumos para evitar el contagio de coronavirus

Los centros de salud son la primera línea para saber si una persona fue contagiada con covid-19.(Foto Prensa Libre: Miriam Figueroa)

Directores y personal médico consultados en varios centros de Salud de la capital aseguran que carecen de insumos principales para protegerse y detectar posibles casos de covid-19.

Los médicos y enfermeros de los mil 454 centros y puestos de Salud que hay en el país son la primera línea de atención a pacientes sospechosos de coronavirus. En muchos de estos ya se habilitaron espacios para realizar la evaluación médica y clasificación.

El centro de Salud de la zona 1 se encuentra abastecido con guantes, mascarillas y trajes descartables para los médicos y enfermeros encargados de la revisión de los pacientes, pero en algunos puestos de salud de Livingston, Izabal, y Mazatenango, Suchitepéquez, el personal ha señalado que no cuentan con con esos insumos y ellos mismos han tenido que comprar sus implementos de protección, como mascarillas de tela reutilizables y guantes. Ante las disposiciones del gobierno, en la mayoría de centros de Salud se atiende de 7 a 14 horas.

Insumos

En el Ministerio de Salud se informó que, hasta el 15 de marzo último, el promedio general de insumos era de 95% para más de un mes, y 86% para más de tres meses.

En cuanto a medicamentos trazadores, el nivel de abastecimiento es de 96%, y en material médico quirúrgico, de 97% para más de un mes. Según las autoridades, son 29 áreas de salud las que se encargan de dotar de medicamentos e insumos a los centros y puestos de salud.

Estigma

El temor de los guatemaltecos que acaban de regresar de viaje de algún país en donde hay casos de coronavirus se ha elevado, y por si fuera poco, se enfrentan a una estigmatización. Ese es el caso de Sofía, una guatemalteca de 40 años que retornó al país el pasado 4 de marzo procedente de Islandia, con escala en Madrid, España.

La guatemalteca indicó que pasó todos los protocolos de salud en el Aeropuerto Internacional La Aurora y fue enviada a cuarentena domiciliar, aunque no presenta ningún síntoma; sin embargo, este lunes llegó al centro de Salud de la zona 1 capitalina para que se le efectuaran los exámenes de covid-19, y posteriormente deberá esperar a que le notifiquen los resultados.

“Las personas lo acosan y acusan a uno, piensan que por pasar por dicho país uno ya cuenta con el virus. Las personas tienen miedo de acercarse a mí , acá me dijeron que no cuento con síntomas pero que me harán pruebas para confirmar que no tengo el virus”, explicó.

Protocolos

El médico Luis Fernando Padilla, director del centro salud de la zona 1, refirió que se siguen todos los protocolos para las personas sospechosas de contagio durante el período de atención ,que es de 7 a 14 horas.

“Hasta ahora atendemos todos los programas del Ministerio de Salud, no rechazamos a ningún paciente. La forma como trabajamos es la adecuada, tenemos una clínica de clasificación para personas con problemas respiratorios, esta se encuentra en la parte trasera del centro. Desde que ingresan al centro asistencial les preguntamos el motivo de su visita, si va por enfermedad respiratoria se le pregunta si ha viajado en los últimos 14 días, y se verifica si tiene tos seca o fiebre”, indicó.

Para protegerse utilizan batas descartables, guantes y mascarillas.

Cobertura según Salud: