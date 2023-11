Comuna de Villa Canales destina Q9.46 millones en remozamiento de dos estadios

Los proyectos, detallados en Guatecompras, ponen en duda el costo de los trabajos. Se remoza el estadio Victoriano López Coco, zona 1 de la aldea Boca del Monte, y el estadio El Tulujá, zona 1 de la cabecera municipal.

En el mejoramiento, por ejemplo, cada una de las dos bancas para el equipo local y visitante está valorada en Q24 mil 255. Son de cemento y block, con pines fundidos de hierro.

El marcador de resultados del estadio Victoriano López Coco será electrónico, de 1 metro de altura por 2 de ancho, por el cual la comuna pagará Q106 mil 160.

Las porterías del campo son dos, con medidas reglamentarias de 7.31 por 2.44 metros, de postes de acero de 33 mm, que costarán Q22 mil 239.

Analistas con experiencia en fiscalización de la gestión pública reconocen que existen detalles que permiten suponer que las obras podrían tener un sobre costo, además que se adjudicaron los contratos a un único oferente, cuando lo recomendable es declarar desierto el evento e iniciar uno nuevo, para que haya más ofertas y se pueda comparar precio y calidad de las obras.

Necesidades

Marroquín ganó la alcaldía de Villa Canales en el 2012 y fue reelecto en el 2019. En ambas ocasiones participó con el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

En los últimos comicios generales, el 25 de junio, el jefe edil compitió por un escaño en el Congreso por el departamento de Guatemala, por la misma agrupación.

En torno a estos proyectos, el alcalde reconoció que las necesidades del municipio pasan primero por el acceso a agua entubada y pavimentación de calles; no obstante, hizo ver que el remozamiento de los estadios se incluyó para ofrecer espacios de recreación a los vecinos.

“No solo son calles y agua, también están las necesidades de los jóvenes, que necesitan recreación y ahora van a tener una instalación digna donde van a hacer ejercicio. Son parte de las necesidades del desarrollo integral que necesitamos”, puntualizó Marroquín.

Por su parte, vecinos consultados por Prensa Libre sobre la construcción de los complejos deportivos y las carencias de servicios que enfrentan, respondieron que es más urgente la reparación de calles y la instalación de drenajes, que en la temporada lluviosa se vuelven problemas mayúsculos para transitar en vehículo y a pie.

Iduvina Pérez, quien reside en Boca del Monte, cuestionó las prioridades de los trabajos ediles y expuso que se debería priorizar el bacheo de calles, porque “cuando es temporada de lluvias se forman muchas pozas y el gasto sería mejor invertirlo allí”.

Otro vecino, Luis Ramírez, considera que en “la aldea Boca del Monte hay muchas necesidades, como iluminación”, y que “hubiera sido mejor que sese dinero se invierta en otros proyectos”.

Feliciano Vázquez, quien vive en la misma comunidad, coincide en que la reparación de las vías vehiculares debería ser una prioridad.

“Hay otras necesidades, en especial las calles que están abandonadas desde hace años. El alcalde cumplió ocho años de estar ahí”, se quejó Vázquez.

A criterio del jefe edil, hay que invertir en recreación para los niños y jóvenes, además de las obras de infraestructura estratégica, y mejorar los servicios básicos.

“Yo quisiera decirle a la población, mire, no solo son calles, no solo es agua, no estamos pensando solo en la necesidad que tienen los adultos. La juventud también tiene sus necesidades y parte de ello es tener instalaciones deportivas donde poder recrearse y que también sirva para los adultos, porque hay muchos adultos que por salud van a correr en el campo de Boca del Monte”, expresó Marroquín.

Ramiro Rivera, alcalde electo de Villa Canales por el partido Valor, consultado sobre el tema y la continuidad de estos proyectos durante su gestión, indicó que cuando asuma el cargo “averiguará” la adjudicación de los contratos del mejoramiento de los campos de fútbol y otros temas, y si existen irregularidades, accionará donde corresponde.

Falta de fiscalización

De acuerdo con el analista Marvin Flores, de Acción Ciudadana, debido a la coyuntura nacional que se ha enfocado en el Ministerio Público y el proceso de transición del nuevo gobierno, no se está dando tanta relevancia a ese tipo de negocios sobrevalorados u obras de infraestructura de mala calidad.

“La opinión pública está centrada en el tema de la transición, por lo que estos negocios continúan”, destacó.

Asimismo, dijo que las comunas no priorizan la resolución de problemas que podrían ser de más beneficio para la comunidad, como la atención de los servicios básicos, y destinan sus recursos a otros proyectos con un interés particular.

“En lo que respecta obra pública, pienso que no es la prioridad en el municipio, con todos los problemas que hay como rutas municipales, carreteras, drenajes y el sistema de tratamiento de aguas”, añadió.

En cuanto a que se desarrollan procesos con un único oferente, como los dos adjudicados por Villa Canales a la misma empresa, estima que en este caso no se busca ofertas que compitan, sino que más bien son concursos en los cuales se beneficia a empresas preseleccionadas y muchas otras pierden el interés, por el mismo motivo.

“Siempre privilegian este tipo de obras, porque en la obra gris es más fácil para ellos adjudicar un proveedor o un constructor seleccionado en procesos que no son abiertos ni competitivos, por lo que muchas empresas deciden no ofertar a las comunas por cuestiones de pago, sobornos o coimas”, concluyó Flores.