Seis meses después, Aeropuerto La Aurora reabre con protocolos poco claros

Los usuarios del aeropuerto deberán de pasar por tres controles de temperatura a su ingreso. Fotografía: Prensa Libre.

De las disposiciones que se conocen, los viajeros deberán acompañar la prueba de que no están infectados de covid-19, junto a sus documentos y boleto aéreo.

Los primeros cuatro vuelos comerciales que llegan mañana provienen de Estados Unidos, con un promedio de 425 personas. También se esperan 18 vuelos privados, según la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aunque la principal terminal aérea del país está a 24 horas de reiniciar operaciones, Salud no ha dado a conocer los protocolos específicos que regirán su funcionamiento. Al cierre de esta nota, la oficina de Comunicación Social de la cartera indicó que estaban “en revisión”.

Ayer, en conferencia de Prensa, Edwin Asturias, titular de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid) adelantó algunos de los requisitos que se necesitarán para ingresar a Guatemala.

“El protocolo incluye el asegurar que las personas, ya sea por frontera terrestre o aérea, tienen que documentar que no están recientemente infectados con coronavirus a través de una prueba, ya sea PCR o de antígeno, o en su defecto tendrá que comprometerse a hacer una cuarentena”, expuso.

“Hay países en Centroamérica, como Costa Rica, que están pidiendo lo mismo que Guatemala, una evidencia que es negativo de coronavirus o la cuarentena. En todo caso, se debe presentar esos requisitos antes de abordar un avión. Si el viaje es a EE. UU. no hay restricciones en términos de prueba. Hay todo un protocolo en el aforo, el uso del gel y control de síntomas”, agregó.

Evaluación periódica

En un recorrido que hizo Guatevisión y Prensa Libre por el aeropuerto, se constató que quien ingresa a la terminal aérea debe pasar por tres controles de temperatura: el primero, facial; el segundo, instalado junto a un contenedor de alcohol en gel, y el tercero mide la temperatura en la muñeca.

También se colocó señalización en el piso para garantizar la distancia física, en asientos y en las áreas de revisión de documentos donde se deberá hacer fila.

Retrasos

Motty Rodas, directora ejecutiva de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas (Agla), explicó que tuvieron conocimiento que por retrasos en concursos de licitación está pendiente de adquisición parte del equipo tecnológico exigido para los protocolos sanitarios.

“Sabemos que Aeronáutica Civil, en concepto de cámaras térmicas y arcos de temperatura, ha estado teniendo problemas para que sean adjudicadas las compras. El evento de los arcos se les cayó. Entendemos que van a subirlo, porque son los más prudentes para el aeropuerto”, refirió.

Esperan contar con información periódica que permita hacer una evaluación del proceso de reapertura, dijo Rodas, al enfatizar que confían en las decisiones de las autoridades de la DGAC.

“Totalmente listos”

Aunque las autoridades de Salud no publicaron, hasta hoy, los protocolos de bioseguridad, Francis Argueta, director de la DGAC, compartió en sus redes sociales que los menores de dos años no están obligados a usar mascarilla, y los niños de cero a nueve años no tienen que presentar prueba de coronavirus al ingresar a Guatemala.

Sobre las dudas de no contar con todo el equipo necesario para la reapertura mañana, Argueta hizo ver que ya se compró el equipo pendiente y están preparados.

“El comentario de que aún no tenemos los arcos es erróneo, hasta puede ponerlo en mayúscula: tenemos los arcos detectores de temperatura. El evento ya tuvo lugar y estamos esperando la instalación, que será en el momento de la apertura, así que estamos totalmente listos para ello. Los protocolos también están establecidos, se ha hecho la comunicación a los gerentes de las aerolíneas para su revisión”, aseguró.

El funcionario puso de manifiesto que habrá personal capacitado e identificado para el cumplimiento de los protocolos en todo el aeropuerto, quienes, al detectar cualquier evento fuera de lo normal, lo reportarán con los delegados del Ministerio de Salud que tendrán un área especial dentro del aeropuerto.

Guatecompras

Desde el 16 de marzo, cuando entraron en vigencia las disposiciones presidenciales, hasta ayer, la DGAC adjudicó 45 eventos de licitación, según Guatecompras. En productos y servicios se gastaron Q5.4 millones.

Del total de eventos, solo 14 tienen relación directa con la emergencia del covid-19.

Hasta ahora, las compras relacionadas con medidas de prevención suman Q1.6 millones. A lo anterior se añade la de detectores de metales con cámara térmica para medir la temperatura corporal, con un costo de Q889 mil 980.

Se detallan, además, cinco eventos para la compra de equipo de limpieza e higiene por Q318 mil, aunque no están contenidas en el marco del estado de Calamidad por la pandemia.