Corte ilegal de árboles alarma y envían este mensaje para advertir los daños provocados

Las talas ilegales son una de las principales amenazas de los bosques en Guatemala. (Foto Hemeroteca PL)

Las talas ilegales no se detienen en Guatemala y miles de hectáreas de bosque se pierden al año, lo que deja secuelas imborrables en el medioambiente, pues con ello se pone en peligro las fuentes de recarga hídricas, aumenta la temperatura, hay erosión, incendios forestales y la flora y fauna se ahuyenta o muere.

La situación de los bosques en Guatemala es alarmante, según conservacionistas, quienes aseguran que las cosas se han llevado al límite y que si las talas no se detienen la situación podría tornarse “catastrófica”.

Francisco Asturias, delegado de la Fundación para la Conservación y Ecodesarrollo (Fundaeco) en Petén, comentó que la conservación de los bosques es responsabilidad de todos, pues de debe tomar en cuenta que dada vez hay menos árboles.

También lea: En estos municipios del área metropolitana caminar de noche no representa peligro

“Ya no podemos seguir tocando el bosque, porque estamos terminando con todo. El ser humano no quiere aceptar y quiere seguir pensando que se debe seguir aprovechando el bosque y no es así. No debemos tocar las selvas y los bosques, la tierra no aguanta más”, dijo Asturias.

Añadió que hace seis meses hubo un problema en los límites con México, pues traficantes de maderas preciosas operaban en áreas protegidas del Biotopo Dos Lagunas y Mirador Río Azul, donde talaban de manera indiscriminada, pero gracias a la vigilancia de los guardarrecursos a la fecha no se ha registrado el corte de ningún árbol.

En tanto, el conservacionista de la misma organización, Gabriel Valle, dijo que el cambio de uso de suelo es uno de los principales factores de la pérdida de bosques y que en su lugar se construyen carreteras o zonas residenciales, lo cual impacta en las fuentes de recarga hídrica.

Agregó que, además de las talas ilegales, el uso de leña como combustible influye en la pérdida de la masa boscosa de Guatemala, y como ejemplo pone el decomiso de más de 230 metros cúbicos de leña que fue extraída entre el 2015 y 2016 de la Cordillera Alux, unas de las zonas de recarga hídrica más importantes del área metropolitana.

De acuerdo con Valle, la situación no es tan sencilla como parece, pues las talas conllevan una serie de problemas para los seres humanos y los animales que hace del bosque su hábitat.

También lea: Inauguran paso a desnivel Cuatro Caminos y es el más grande de la capital

Refirió que cuando se talan los bosques se altera el ciclo hidrológico de la región afectada, debido a que por lo general los suelos se impermeabiliza por la edificación de proyectos habitacionales; además, refirió que la temperatura aumenta se nivel, se incrementan las probabilidades de que haya erosión en temporada de lluvia y la fauna muere o migra hacia otros lugares en busca de refugio y alimento.

Por lo anterior, Valle hace un llamado a la reflexión para evitar daños en los bosques, los cuales, además, son dañados por los incendios forestales e insta a promover proyectos de conservación y reforestación de zonas devastadas.

Convenio

Recientemente, ochos instituciones gubernamentales firmaron un acuerdo encaminado a la conservación de los bosques, el cual incluye la creación de nueve planes institucionales para la prevención y reducción de la tala ilegal en el país, según publicó en sus redes sociales el Instituto Nacional de Bosques (Inab).

De acuerdo con el Inab, las talas conllevan al deterioro de los recursos naturales, el irrespeto a las leyes y a las autoridades, por lo que con la firma del convenio se espera reducir las talas ilegales en el sector forestal del país.

Quienes participan en el convenio

Vicepresidencia

Inab

Conap

PGN

Secretaría técnica del Consejo Nacional de Seguridad

SAT

Maga

Marn

Le puede interesar:

Inician trabajos de construcción en paso a desnivel Cuatro Caminos

El sábado 18 de mayo comienzan los desvíos por construcción de paso a desnivel Cuatro Caminos

Vehículo pierde el control en Cuatro Caminos zona 16