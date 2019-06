Enamórate de la mujer en el espejo, el lema de la Asociación Amándote, iniciativa que apoya a mujeres con cáncer

Durante los últimos cuatro años, la Asociación Amándote ha atendido a más de cien mujeres. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

“Hace cinco años una mujer me contrató para que maquillara a su mamá, a sus hermanas y a todas las mujeres de su familia para su boda, menos a ella. Le pregunté por qué no la maquillaría a ella y me contó que estaba en fase terminal de cáncer y que no valía la pena maquillarse. Le dije que, si decidía maquillarse para su boda y seguía firme en su tratamiento le regalaba el maquillaje”, recuerda Espinoza.

La maquillista profesional agregó que para la boda de la mujer al finalizar su trabajo ella se vio al espejo y rompió en llanto, por lo que pensó que no le había gustado, pero me respondió: “Sí me gustó, lo que pasa es que cuando me vi en el espejo maquillada me recordé que en este cuerpo cancerígeno todavía vive una mujer”.

A partir de ese entonces, Espinoza decidió apoyar a todas las mujeres que se enfrenta a esa enfermedad y es como surge la Asociación Amándote, por medio de la cual se imparten talleres gratuitos sobre maquillaje, pintura, fotografía, autoestima y sexualidad.

En los últimos cuatro años, la Asociación ha organizado talleres en los que se ha capacitado a más de cien mujeres, con el objetivo de elevar la autoestima de cada una de ellas”.

Según la activista, para emprender la iniciativa debió capacitarse con expertos en el tema y ahora cuenta con el apoyo de donantes, pues gracia a sus aportes es posible hacer los talleres.

Mercedes Müller, quien también forma parte de la Asociación Amándote, dijo que es satisfactorio ver el entusiasmo con el que trabaja las mujeres que acuden a las actividades que organizan durante el año.

“Ellas lo que encuentran con nosotros es un acompañamiento, un momento en donde sentirse libres, una mujer lo que quiere es evitar lastimar a su familia, pues ya de por sí es difícil llevar la enfermedad, aquí ellas logran sacar lo que sienten. En los talleres ellas van solas, eso es lo que pedimos para romper ese vínculo que tienen con el cuidador y estando en el taller ellas cambian completamente y se olvidan de la palabra cáncer como un sinónimo de muerte”, afirmó Müller.

Kimberly Woods, de 38 años, es una de las cien mujeres que han recibido los talleres. La primera vez que lo hizo estaba en la fase final de los ciclos de quimioterapia, por lo que le ayudo a seguir en el tratamiento.

Woods está a punto de terminar sus estudios a nivel superior. “No estamos solas, existen muchas mujeres al igual que yo que nos apoyamos en la Asociación Amándote, donde con toda la labor que ellas hacen nos sentimos amadas completamente, las invito a conocer más de esta hermosa organización”, dijo Woods.

Reyna Cruz, otra de las mujeres asistentes a los talleres, dijo: “yo disfruto mucho cada vez que vengo, salgo llena de energía, llena de positivismo y uno conoce a personas con un corazón grande que nos han apoyado en este proceso uno sale con una gran sonrisa, nos llenamos de mucho amor, si estás atravesando por esta situación no los duden, asistan que a mí me han ayudado mucho.

Próximo taller

Ámate a ti misma, sedúcete y ama a la mujer en el espero, es el nombre del próximo taller que se llevará a cabo el próximo viernes 28 de junio en Café Saúl de la zona 10.

El taller es gratuito y si está interesada en recibirlo puede comunicarse al número telefónico 59306282.

Mónica Espinoza dijo: “el nombre del taller es muy sugestivo, Sedúcete y ama a la mujer en el espejo, porque no importa cómo estés, no importa cómo te veas, ámate tal y como estás, este es el mensaje del próximo taller que será impartido por la sexóloga Yosahandi Alcalá.

