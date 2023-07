Municipalidades dicen no estar listas para cumplir con clasificación de desechos; y no impondrán sanciones

El 1 de julio el alcalde de Mixco, Neto Bran, interpuso un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) para frenar que entre en vigor dicho acuerdo, al argumentar que no están preparados y debe haber más socialización en la comunidadclas

A pesar de que el 11 de agosto entra en vigencia la segunda fase del acuerdo 164-2021, que estipula siete clasificaciones de desechos y procesamiento posterior en los vertederos, algunos de los municipios más extensos no está preparados y por ahora las alcaldías continuarán la socialización sin emitir multas para quienes no cumplan la disposición.

El vocero de esa comuna, Mynor Espinoza, dijo que se hacen esfuerzos para que los vecinos clasifiquen la basura, y a pesar de que cuentan con un terreno en la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco, donde tienen contenedores para almacenar los desechos clasificados, carecen de infraestructura para su disposición final.

Espinoza sostuvo que han impulsado una campaña por medio de las redes sociales sobre cómo será la clasificación de basura, debido a que persiste el desconocimiento al respecto.

“Los mixqueños no tienen toda la información y de hecho se tendrían que sancionar de inmediato si no cumplen, pero tendremos que socializar más de lo que hemos hecho, en especial en los negocios que están en los centros comerciales”, expuso.

Asimismo, hizo ver que tienen apoyo de las empresas que recolectan los desechos.

“No tenemos infraestructura; por ahora solo comenzamos a instar a la población a que clasifique los desechos”, añadió.

Sin multas

María José Avendaño, directora de Medio Ambiente de la Municipalidad de Guatemala, expresó en una entrevista con La Red Noticias que la nueva fase del acuerdo estipula una clasificación secundaria de siete tipos de desechos. Sin embargo, también se deja a criterio de las comunas qué clasificación secundaria implementarán.

“Tomando en cuenta que no se pueden cumplir esos procesos de “un día para otro”, se pedirá qué se hagan tres clasificaciones que serán orgánica, reciclable y no reciclable, para hacerlo más fácil a la población y por el momento no se emitirán multas”, puntualizó.

Para explicar cómo se hace el reciclaje, Avendaño explicó que tienen una campaña “fuerte” de socialización en diferentes zonas.

Uno de los vacíos que tiene el acuerdo, según la funcionaria edil, es la falta de claridad para establecer qué entidad será la encargada de emitir las multas, si las municipalidades o el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), por lo que pedirán que se resuelvan esas dudas.

En días recientes, la Gremial de Recolectores de Basura anunció que no está de acuerdo con la clasificación de basura porque no se se les tomó en cuenta para elaborar el reglamento y advierte de que podría suspender labores.

En torno a esto último, Avendaño estima que más bien se les dignificará el trabajo, porque van recibir los desechos separados desde el hogar.

“Los que sí se verán afectados son los microempresarios de la recolección de basura, por los requisitos que pone el Ministerio de Ambiente para continuar ese trabajo”, dijo.

Según el acuerdo, los vehículos deben estar en buenas condiciones, sobre todo las carrocerías, para evitar derrame de materiales, y se debe garantizar el transporte separado de los desechos.

En la ciudad de Quetzaltenango se reconocen algunos avances. “El proceso de clasificación de desechos ya se implementa en 19 colonias de Quetzaltenango desde el 2018”, indicó Juan Carlos Díaz, director de Servicios Ambientales de la comuna.

No obstante, reconoce que en este momento la comuna no tiene la capacidad para recibir la basura clasificada de toda la población, porque carece de una planta de reciclaje más grande, y considera que una prórroga es lo más viable mientras invierten en infraestructura.

En dicha cabecera departamental el procedimiento para recoger los residuos clasificados en las 19 colonias se dividió en tres días, y en cada uno se recogen diferentes desechos.

Díaz subraya que están en el proceso de contratar más personal para capacitar a los vecinos, trabajar en la planta de tratamiento y comprar tres camiones con características especiales para la recolección y clasificación de desechos.

Este tipo de vehículos con separación de residuos tiene costo promedio de Q400 mil a Q500 mil, según Díaz.

“Se necesita comprar una planta de tratamiento más grande. Si ahora le pedimos a todos que reciclen, no nos vamos dar abasto. No podemos multar, porque no tenemos capacidad”, explica.

Malos hábitos

Por su parte, el alcalde de Escuintla, Amílcar Rivera Estévez, dice que con las nuevas disposiciones no subirán las tarifas por el servicio de extracción de basura que en la actualidad tiene un costo de Q30 mensuales en la cabecera departamental.

No obstante, admite que los malos hábitos están arraigados en el municipio, y aunque ellos aplicaran el acuerdo será difícil que la población lo acate.

“La gente tiene la mala costumbre de quemar la basura o tirarla en sitios baldíos. Si cuesta que saquen la basura y que paguen, mucho menos van a clasificarla”, enfatizó.

Por su parte, la Municipalidad de Villa Nueva contempla crear un nuevo vertedero con planta de reciclaje, ubicado en el km 23 de la ruta al Pacífico, el cual espera tenerlo concluido y en funcionamiento para el año próximo.

Sin prórroga

El Marn informó que por el momento no habrá prórroga para aplicar las disposiciones ambientales y confía en que las municipalidades socialicen la normativa y se encarguen de aplicar las multas estipuladas.

Héctor Espinoza, viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático, expone que han cumplido con la divulgación de la normativa por medio de capacitaciones y certificaciones a los alcaldes, en especial de los municipios ubicados en los alrededores del río Motagua, uno de los más contaminados en el país.

No obstante, el 21 de julio la Asociación Nacional de Municipalidades solicitó una prórroga hasta el 11 de agosto del 2025, con el argumento de que no cuentan con las “herramientas y los recursos para impulsar de manera efectiva esa normativa”.