Niñeras se han manifestado durante tres días, pero la Onsec no puede contratarlas

Unas cien mujeres se apostan frente a la Oficina Nacional de Servicio Civil desde hace tres días. (Foto Prensa Libre: Andrea Domínguez)

Este jueves 23 de enero, un centenar de mujeres cumplen tres días de manifestarse frente a la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) para exigir a las autoridades que las contraten con una plaza en el renglón 011, para tener prestaciones, pues los Q1 mil 400 que reciben como subsidio al mes son insuficientes para cubrir sus necesidades y la de los niños que cuidan para el Estado.

En la manifestación participan mujeres del departamento de Guatemala, Retalhuleu, Santa Rosa y el altiplano del país y han pernoctado en el lugar. Aseguran que se quedarán ahí hasta que respondan sus requerimientos.

Rafael Eugenio Rodríguez Pellecer, director de la Onsec desde el viernes pasado, indicó que no se puede hablar de un trabajo. “Hay un reconocimiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos que recomienda que como ellas llenan algunos elementos de la relación de trabajo debería reconocérseles como un trabajo formal por parte del Estado, van a la Sosep a hacer la solicitud y esta lo traslada a Onsec, que permite un procedimiento que no es idóneo y eso nos tiene aquí”.

“Están como madres voluntarias, en papel, con un subsidio del Estado por la labor encomiable que hacen. Tenemos que encontrar las posibilidades de la ley para resolver el problema, pero no podemos obviar la ley. Esta administración busca cumplir la ley”, subrayó.

Aclaró que no es su competencia contratar o no a las madres cuidadoras. “Mi competencia es cuidar porque el servicio civil cumpla con ciertos requisitos. A ellas les dijeron que la resolución está pendiente aquí, que es así, pero están desinformadas sobre los límites para reconocer ese trabajo, eso lo puede hacer un juez”.

Onsec no tiene capacidad de adjudicar puestos, crea los puestos para que cuando se agote el proceso de reclutamiento y selección se nombre a las personas que llene los requisitos constitucionales, méritos de capacidad, idoneidad y honradez, explicó Rodríguez Pellecer.

“Las señoras son víctimas de un sistema clientelar que ha funcionado mal y eso es lo que tenemos que corregir. No se trata de echar culpas, son procesos institucionales. Hay casos en otros países que corregir una mala clasificación, organizar al Estado y reorientar al recurso humano requiere esfuerzo de país que puede llevar de cinco a diez años”, refirió.

Los reclamos

“No pueden decir que no estamos aptas para cuidar niños porque Sosep -Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente– nos ha capacitado en diferentes enseñanzas, estamos autorizadas para cuidar niños. Que hablen con las supervisoras que ven nuestro trabajo”, dijo Reyna Bámaca

Berta Zarat, de Villa Nueva, otra de las inconformes, indicó: “En mi caso, soy madre titular, solo tengo cuarto primaria, pero he aprendido a llevar planillas, la contabilidad y soy la encargada del funcionamiento del Cadi -Centro de Atención y Desarrollo Infantil-, de 70 niños”. yo lo hago todo, que las instalaciones estén bien, hemos pintado los fines de semana lo que no podemos entre semana. Por qué no quieren reconocer nuestro trabajo”,

“Tenemos actas de supervisión. La supervisora departamental, la seño Lidia, nos ha supervisado en el área sur, cada semana. El director debe estar sabido de todo lo que se hace”, agregó.

Wendy Montúfar, madre cuidadora desde hace dos años, señaló que lo que piden es un reconocimiento. “Cuidamos a niños de madres que trabajan, de siete de la mañana a cinco de la tarde, y el director nos ha negado apoyo porque dicen que no tenemos la capacidad de cuidar niños”, expresó.

“Los bañamos, les cambiamos pañales, clases de adiestramiento, les damos de comer, si se enferman nosotras vemos qué hacemos, hay niños con problemas. Estamos indignadas, violentan nuestros derechos, y le pedimos a él -Rodríguez Pellecer- que se ponga en nuestros zapatos”, añadió.

De acuerdo a los registros son mil 700 mujeres voluntarias las que cuidan a cerca de 19 mil niños en todo el país en las guarderías de la Sosep. Las mujeres reciben Q12 diarios por niño para alimentar a los niños y reciben el menú que deben proveerles a los menores para el desayuno, refacción, almuerzo y otra refacción.

Los requisitos para optar a un puesto de trabajador especializado 1: cuidado de niños, como está descrito en el manual de clasificación presupuestario de puestos del Estado, no los cumplen las mujeres que se manifiestan, a quienes les informaron que esos requerimientos se podrían obviar, pero no se sabe quién les aseguró eso. gtra

Otras manifestaciones

Un grupo de trabajadores del Ministerio de Comunicación también manifestaba la mañana de este 23 de enero frente a la Onsec y otro, frente al Ministerio señalando de que desde octubre del año pasado las autoridades no les han pagado. Los 40 empleados que se manifestaban pertenecen al renglón 011 y 031.

