Qué se sabe de la pelea que quedó grabada entre agentes de la PMT y un conductor en la Calzada Roosevelt

Al ver lo que sucede, otros agentes intervienen y se dan algunas agresiones físicas.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que el incidente se registró la noche del sábado 12 de febrero en la Calzada Roosevelt y 19 avenida de la zona 11 de la capital.

Afirmó que el conductor fue detectado cuando realizaba viraje prohibido y que el agente al prevenirlo lo detectó en estado de ebriedad.

El sujeto actuó violento y uno de los agentes trató de detenerlo, y según Montejo, el agente “hizo uso moderado de fuerza para que no se lastimara”.

Indicó que según el video, los otros agentes no intervinieron; además, no era tema de multa, era porque no se le podía dejar circular en estado de embriaguez.

Agregó que la Policía Nacional Civil se presentó y fue donde se le hizo la prueba de alcoholemia, la cual detectó que estaba ebrio.