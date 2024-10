Shin Fujiyama retomará su recorrido este 13 de octubre hacia la ciudad de Guatemala

El youtuber Shin Fujiyama continuará su recorrido en Guatemala como parte de un reto de correr 3 mil kilómetros, pues el fin es reunir fondos para la construcción de escuelas en Honduras.

Fujiyama, de origen japonés, ha recorrido varias ciudades de Guatemala y ha sido acompañado por guatemaltecos que le dan ánimo y resaltan su labor en favor de la educación.

El jueves 10 de octubre efectuó el día 89 del reto. “Estamos diciendo hasta pronto a la bella ciudad de Patzicía, la ruta de hoy será cruzar la ciudad de Chimaltenango y luego cruzar Antigua Guatemala hasta llegar a Santa Lucía de Milpas Altas”, escribió en redes sociales.

Sin embargo, durante el recorrido del jueves, bomberos atendieron a Fujiyama, quien después de haber recorrido más de 44 km y completar el día 89, sufrió un bajón de oxigenación y sus niveles de glucosa o azúcar en la sangre estaban muy bajos.

En un video se observa cuando el youtuber fue auxiliado por personas que lo acompañan en el recorrido y le daban ánimo para continuar.

Domingo continúa el recorrido

“Gracias a los bomberos y paramédicos de Guatemala, ya estoy en el hotel recuperándome del maratón de 44 km. Hoy me acompañaban varios campeones nacionales de Guatemala y no quería defraudarlos quedándome atrás. Ellos vinieron de lejos para apoyar la causa sin nada a cambio y me sentía demasiado agradecido con ellos”, agregó Fujiyama.

Informó que ante lo sucedido decidió descansar dos días y retomar el reto el domingo 13 de octubre a las 8 AM, en esta ocasión partirá de Santa Lucía Milpas Altas hacia la ciudad de Guatemala.

“Eres un gran ser humano, que Dios te bendiga y múltiple tus fuerzas”, le escribió un internauta a Fujiyama.

El recorrido de los 3 mil kilómetros comenzó en México y el destino es Honduras, donde el youtuber tiene planificado construir escuela para apoyar a la niñez hondureña.

Mientras que su paso por Guatemala ha sido marcado por caravanas, música de marimba y el apoyo de miles de personas.