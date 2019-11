Vecinos de cada zona capitalina podrán elegir a su alcalde auxiliar

Edificio de la Municipalidad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)

En concejo se acordó reformar el reglamento de Ordenamiento Territorial para la Organización y Participación Comunitaria, vigente desde el 25 de octubre del 2000, pero la mayoría de los miembros de los Comités Únicos de Barrio (Cub) y Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (Cocodes) desconocen los detalles de estas reformas.

Las reformas al artículo 24 del reglamento, publicadas en el Diario de Centro América el 19 de noviembre pasado, refieren que para ser alcalde auxiliar “es necesario que la persona sea propuesta por los vecinos del distrito de zona”.

Esto significa que los vecinos podrán hacer propuestas de sus alcaldes auxiliares y ya no serán nombrados solo por el alcalde capitalino.

Estas modificaciones también establecen la creación de distritos dentro de las zonas, por lo que habrían más alcaldes auxiliares.

Integrantes de comités de vecinos refirieron que no tienen detalles de las nuevas disposiciones y recordaron que en administraciones pasadas “los alcaldes auxiliares eran impuestos por el jefe edil, sin que este viviera en el sector y sin oportunidad de que los vecinos eligieran a su representante”.

Rodolfo Asturias, integrante del Comité Único de Barrio (Cub) de la colonia Mariscal, Zona 11, refirió que debe haber una “convocatoria grande” para que participen personas que viven en los sectores donde hay problemas.

“Que sean profesionales como arquitectos e ingenieros, que conozcan más de urbanismo. La importancia del alcalde auxiliar es porque debe conocer las necesidades de la gente, pero los alcaldes auxiliares actuales no están abiertos al público, no tienen una sede donde escuchar las sugerencias de los vecinos y ni si quiera viven por el lugar”, refirió.

Poca participación

Milton Echeverría, secretario del Cub y representante del Comité Comunitario de Desarrollo de la zona 2, explicó que lo más correcto es que el alcalde auxiliar viva en la zona o barrio de los cuales deberá enviar informes a la comuna.

“Hay muy poca participación de los vecinos, pero debería ser una propuesta de varios sectores, porque el alcalde auxiliar siempre ha sido una elección a dedo, los que participen deben ser personas con ganas de ayudar a la comunidad”, precisó.

Alfonso Samayoa, miembro de uno de los Cub de la zona 1 capitalina, dijo que desde hace años, durante la administración del alcalde Álvaro Arzú, habían hecho la propuesta para reformar dicho reglamento, pero nunca tuvieron respuesta.

“Los alcaldes auxiliares de ahora tienen otro puesto en la municipalidad y cuando uno quiere hablar con ellos, las secretarias dicen que no puede porque andan en otras cuestiones, entonces no sabemos a qué hora ejerce su cargo, aquí o se hace una cosa bien, pero no dos al mismo tiempo”, señaló.

Agregó: “Ahora debemos ver qué hacer para participar en esta contienda, llevamos bastante tiempo trabajando con el barrio y nos gustaría estar más comprometidos con esto”, dijo Samayoa.

Antonio Bocel, miembro del Cocode del Barrio Gerona en la zona 1, aseveró que es importante el papel de un alcalde auxiliar que se involucre en todos los proyectos y que atienda las demandas de los vecinos.

Prensa Libre consultó a la comuna sobre este tema y pidió una postura del jefe edil, pero al cierre de esta edición no habían respondido al requerimiento.

Análisis

Damaso Rosales, analista en temas municipales, explicó que con la modificación que plantea la municipalidad en Guatemala, creando distritos en las diferentes zonas, aumentaría el número de alcaldes auxiliares.

“Es importante que los alcaldes auxiliares sean personas comprometidas con ese liderazgo, esa credibilidad en los distritos que se vayan a crear. Es decir, que sea una elección democrática de los vecinos para los vecinos. Por otro lado es importante ver los criterios en los cuales se va a salir de los diferentes distritos; es decir, si una zona grande en base a población cuántos distritos serán los que se van a conformar, eso es algo muy importante que se debe tomar en cuenta”, acotó.

Agregó: “Otra situación es que esas representaciones o esas delegaciones en los alcaldes auxiliares como dice el Código Municipal sean adhonorem o no se sabe si será un puesto remunerado. Consideró que es positiva esta medida toda vez que se pueda atender la demanda de los vecinos para que sea ágil y eficiente, lejos de que se pueda agrandar el aparato burocrático”.

