Video: Captan a agente de la PMT de Mixco usando celular mientras conducía y la comuna tomará acciones

En las imágenes se ve cuando el motorista con una mano sujetaba el timón y en la otra llevaba el celular.

El agente se veía distraído mientras manejaba, ya que llevaba la atención en el teléfono y no en su recorrido.

Un automovilista grabó lo que sucedió y compartió el video que se hizo viral.

El alcalde de Mixco, Neto Bran, reaccionó en su perfil de Facebook ante lo sucedido.

“Me siento sumamente impresionado, apenado, avergonzado por la actitud del PMT en cuestión. Jamás en mi mente pasó que fuera posible en la vida real, que alguien fuera capaz de chatear en el cel manejando moto”, escribió.

Agregó: “Hoy que lo veo no tengo palabras para defender esta temeraria e irresponsable acción, que pone en peligro la vida de los vecinos. No tengo cara para disculparme, sin embargo presento mis más sinceras disculpas, en nombre de Emixtra y me comprometo a que esto jamás volverá a ocurrir”.

Luego indicó que giró instrucciones para el despido inmediato de involucrado.

