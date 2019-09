Ramazzini critica acuerdo migratorio en el día en que anunciaron su nombramiento como cardenal

El obispo de Huehuetenango, Álvaro Ramazzini Imeri, fue nombrado cardenal por el papa Francisco. (Foto Prensa Libre: Mike Castillo)

El obispo de la diócesis de Huehuetenango, Álvaro Ramazzini, recientemente nombrado cardenal por el papa Francisco, ofició una misa en Santiago Petatán, Huehuetenango, durante la cual lamentó que miles de guatemaltecos decidan dejar el país huyendo de la “violencia de la pobreza”, causada por la ausencia del Estado.

El papa Francisco anunció este 1 de septiembre que el 5 de octubre celebrará un consistorio para la creación de 13 nuevos cardenales, de los que 10 podrán ser electores en un posible cónclave, y entre ellos hay dos españoles, un cubano y el guatemalteco Álvaro Ramazzini.

Ramazzini recuerda que miles de guatemaltecos se fueron del país debido a la violencia del conflicto armado interno -1960-1996- e hizo énfasis en que en “tiempos de paz” las migraciones continúan, aunque ahora se debe a otro tipo de violencia, según él, “la violencia de la pobreza”.

Lea también: Iglesia Católica aboga porque convenio que volvería tercer país seguro a Guatemala no se firme con EE. UU.

“Hace años tuve la experiencia de recibir al primer grupo de retornados -de México- en el Ixcán, en el lugar conocido como Victoria 20 de enero, pero ahora muchos hacen sus maletas para irse al norte -Estados Unidos-. Muchos guatemaltecos hacen las maletas no por la violencia armada, sino por la violencia de la pobreza, la violencia de la falta de oportunidades, la violencia de la falta de trabajo digno y bien pagado. Esa es la violencia de la pobreza, duele porque nadie tendría que salir de este país que tienen tanto, pero que está mal distribuido”, refirió.

Ramazzini agregó: Me da vergüenza y mi corazón llora de cólera, porque no es justo que en este país sus hijos sean desnutridos porque ustedes no tienen lo justo para darles. Se sufre por la violencia de una política antimigrante del gobierno actual -de Estados Unidos-, también del de Barack Obama, que no tuvo el valor de hacer la reforma migratoria”.

El religioso criticó que Guatemala haya firmado el acuerdo de un país seguro, cuando en los aeropuertos de Estados Unidos se recomienda a los turistas no venir al país, debido a los altos índices de criminalidad, por lo que definió el actuar del presidente Morales como un acontecimiento “desafortunado” para Guatemala.

También lea: Obispo Ramazzini exige explicaciones a Jimmy Morales

“Es la hipocresía de los políticos que desgraciadamente tienen poder de hacer lo que les da la gana”, agregó, Ramazzini, quien criticó los operativos de ICE – servicio de Control de Inmigración y Aduanas – en Estados Unidos, pues estos han permitido la deportación de muchos connacionales.

“El ICE deportó a 340 guatemaltecos, pienso que esas personas solo siguen las órdenes de su presidente -Trump-, pero no persiguen las órdenes de Dios.

Con respecto a las intenciones del presidente estadounidense de colocar impuestos a las remesas y productos de importación Ramazzini dijo: “ojalá que Dios les haga pasar una prueba para que entiendan que no están obedeciendo la ley de Dios sino sus propios intereses personales, nos siguen tratando como cosas, como objetos, cuando hemos sido creados igual que ellos, a semejanza de Dios”.

También lea: Obispo Álvaro Ramazzini señala que diputados también son responsables de crisis política

Por último, dijo que se debe evitar la discriminación hacia los extranjeros y recomendó tomar en cuenta cuatro palabras cuando se habla de migrantes: Acoger, proteger, promover e integrar.

Perfil

Álvaro Ramazzini Imeri nació en la ciudad de Guatemala el 16 de julio de 1947

Fue ordenado sacerdote en 1971 por la Arquidiócesis de Guatemala

Es doctor en derecho canónico por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma

En mayo del 2012 fue trasladado de la Diócesis de San Marcos a la de Huehuetenango, nombrado por el Papa Benedicto XVI.

Ha sido defensor de los migrantes y de las clases desposeídas en los dos departamentos donde ha tenido su servicio religioso.

Es considerado por distintos sectores como defensor del trabajo del Ministerio Público y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)

Contenido relacionado

> La Iglesia Católica podría permitir a los hombres casados ​​convertirse en sacerdotes

> Obispa, sacerdotisa y diácona: llaman a mujeres a protestar contra supremacía masculina en la Iglesia Católica

> El papa Francisco ordena al clero denunciar los abusos sexuales en la Iglesia Católica