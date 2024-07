Cuilco, Huehuetenango se ha convertido en el municipio acogedor de cientos de mexicanos que huyeron de sus comunidades por los conflictos que existen entre los cárteles de narcotráfico. Familias enteras han dejado todo para sobrevivir y sueñan con poder regresar a su hogar.

Un joven de 17 años, a quien llamaremos Santiago por el resguardo de su integridad, comentó a Noticiero Guatevisión y Prensa Libre que tuvo que salir de Chicomuselo hacia la frontera con Guatemala conocida como la Mesía debido a “la guerra de cárteles, porque están disputando la plaza” aseguró.

Santiago llegó a Guatemala la semana pasada y ha estado refugiado con familiares. Él nunca pensó que viviría algo similar, pero aunque no quería dejar su casa, tuvo que hacerlo porque los cárteles reclutan a jóvenes para formar parte de sus filas.

“Siempre ha habido guerra, pero en Chiapas o dónde vivimos no se había escuchado eso, en otros estado de México sí y nos causa terror, nos causa pánico escuchar eso y más porque llegan rumores de que nos van a reclutar o nos pueden llevar a pelear prácticamente con ellos”, explicó mientras se frotaba sus manos.

Algunos jóvenes integraban los grupos de narcotraficantes por su propia voluntad, pero aunque su desenlace tuvo que ser huir del hogar; Santiago agradece no pertenecer a ellos, “ le doy muchas gracias a Dios porque me dio ese valor de decir que no, porque como dicen ahí te pueden dar carros, lujos y muchas cosas pero ¿De qué sirve si solamente es temporal? y escuché muchos rumores que estaban agarrando a personas jóvenes, más grandes que yo también y sí los desaparecían”, explicó entre lágrimas.

Varios de los mexicanos que huyeron a Huehuetenango afirman que tienen temor de la guerra entre cárteles del narcotráfico. (Foto Prensa Libre: Óscar Vásquez)

Don Antonio de 59 años, cuyo nombre también es ficticio, explicó que dejó su casa y sus cosas para salvar su vida, pues escuchaban los enfrentamientos armados cada vez más cerca de su hogar. “Al escuchar la balacera salimos huyendo nosotros porque ya venían cerca”, comentó.

“Todo se quedó cerrado pero no sé si estará bien", señaló. Al ser cuestionado sobre si tenía deseos de regresar, él afirmó que sí, "por nuestras cosas pero ya no, y eso es lo que estamos viviendo, la violencia”.

Adultos y menores de edad expresaron sentir temor por la violenta situación que ocurre en México por la lucha entre cárteles del narcotráfico. (Foto Prensa Libre: Óscar Vásquez)

Las fotografías a las que se tuvo acceso, dan cuenta que muchos de los refugiados en Guatemala son menores de edad, algunos comentaron fuera de los micrófonos que cuando había enfrentamientos armados y se encontraban en la escuela, suspendían clases y llamaban a sus padres para que fueran a recogerlos.

Requieren víveres

La plaza central y la municipalidad de Cuilco es un centro de acopio de víveres para atender a las casi 800 personas que se estiman están siendo acogidas y requieren del apoyo del Estado de Guatemala.

Juan Franciso Méndez, quinto concejal de la municipalidad de Cuilco, explicó que la recepción de alimentos se efectúa en la cabecera y después es enviada a los albergues que están funcionando en las comunidades aledañas, debido a que para llegar son caminos de terracería y se encuentran en mal estado.

A pesar de la presencia de la policía y el Ejército en el municipio de Cuilco, los mexicanos refugiados afirman que el temor aún está presente. (Foto Prensa Libre: Óscar Vásquez)

En el lugar requieren de todo tipo de ayuda humanitaria pero hacen énfasis en alimentación, agua embotellada y kits de higiene personal.

La Plaza Central y la Municipalidad de Cuilco se han convertido en centros de acopio para atender a los más de 500 mexicanos que tuvieron que huir de sus hogares por la violencia. (Foto Prensa Libre: Óscar Vásquez)

Según cifras del Instituto Guatemalteco de Migración hasta el mediodía de este sábado 27 de julio se contabilizan 662 personas en el albergue ubicado en Ampliación Nueva Reforma, 46 en el Caserío Monterrico y 22 en Unión Frontera.

Además 23 personas y 4 unidades familiares han tramitado y obtenido un permiso de permanencia de 30 días en el país, que según la circunstancia puede ser prorrogable.

El temor se apodera del municipio

Odilia Orozco, oriunda de Cuilco comentó que la situación en el municipio es preocupante pues ahora hay más presencia de la PNC y del Ejército pero los relatos de los refugiados causan temor, “siento que el temor se está apoderando de los ciudadanos de este municipio por todo lo que dicen y se ha visto en algunos vídeos”, aseguró.

Emiliana Matul considera que la situación es extraña y aunque en el municipio ya se había escuchado sobre los enfrentamientos armados, nunca consideró que el peligro podría llegar a Cuilco; además que es lamentable que los ciudadanos mexicanos hayan tenido que dejar sus pertenencias por el crimen organizado, “gracias a Dios el ejército hace días que vino a estacionarse, por ese motivo no han podido entrar para sino ya hubieran entrado en nuestro municipio”, enfatizó.