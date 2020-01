Gobierno busca generar desarrollo en San Mateo Ixtatán

El gobierno de Alejandro Giammattei ratifio el acuerdo de Paz y Desarrollo de San Mateo Ixatatán, donde arrancaron varias obras viales. (Foto Prensa Libre: Mike Castillo)

Este sábado el Ejecutivo realizó el lanzamiento de la Política de Gobierno para impulsar el cumplimiento de un acuerdo para la paz y el desarrollo en San Mateo Ixtatán. El presidente Alejandro Giammattei, nueve ministros, viceministros y secretarios, la fiscal general María Consuelo Porras, y la presidenta del Organismo Judicial, Silvia Valdez, escucharon las demandas de la población.

El mandatario aseguró que la maquinaria se encuentra en San Mateo para comenzar el trabajo de mejoramiento de las carreteras en las aldeas que “históricamente han estado abandonadas” para que tengan oportunidades de movilización.

Agradeció al cardenal Álvaro Ramazzini haber propiciado la visita del gabinete de gobierno para comprometerse con acciones urgentes, las cuales incluyeron la entrega de mil 200 escritorios para las escuelas de este municipio, los convoyes de maquinaria que permanecerán hasta concluir los trabajos en todas las comunidades.

“El acuerdo de paz debe ser un ejemplo para replicar en otras regiones no solo del país sino del mundo”, dijo el presidente, al referir que ya es tiempo de que “se olviden las peleas y todos los matéanos se unan con el único propósito de desarrollarse para lo cual ellos como gobierno darán todo el apoyo”.

Giammattei demandó a la población que puedan trabajar de la mano con el alcalde y las instituciones, pues en los próximos seis meses regresarán para evaluar los avances de cada Ministerio en el cumplimiento del acuerdo, porque tienen la obligación de provocar cambios sustanciales en ese municipio.

“Cardenal, voy a venir más seguido. Anuncio que en seis meses vamos a venir a evaluar que el convenio que firmó el anterior gobierno y que nosotros ratificamos haya avanzado en la paz y desarrollo aquí en San Mateo”, indicó el gobernante.

Agregó que el Estado no ha sido capaz de brindar oportunidades, lo que genera una ola de migración constante, la cual debe terminar con el acercamiento de las instituciones y acciones que mejoren la calidad de vida de los guatemaltecos.

“Guatemala necesita cambios y el primero es que tenemos que voltear a ver al interior del país. No hemos sido capaces que aquí haya trabajo, seguridad, vivienda, salud, y educación. Si la gente tiene eso, la gente no se va porque salen por necesidad”, agregó.

Justicia

Durante la visita fue inaugurado el Juzgado de Paz, el cual debido a la conflictividad, ha funcionado en la cabecera departamental, a cinco horas de San Mateo Ixtatán. La magistrada Silvia Valdez afirmó durante su discurso que es necesario que los problemas de este municipio sean resueltos por un juez.

Agregó que dar certeza jurídica es importante para que pueda atenderse los conflictos y que la justicia predomine en la región para que el desarrollo alcance a los vecinos que históricamente han estado abandonados, y no pueden seguir en esas condiciones.

Santiago Eliseo Mauricio, por ejemplo, caminó dos horas para llegar a Chequenalito, abordó un picop en el que viajó otras dos horas y media para llegar a la cabecera municipal y participar de la reunión con el presidente Giammattei, explica que su deseo es que el gobierno llegue a estos lugares recónditos donde no existe ni carretera.

Relata que para sacar a un enfermo usan una silla y con lazos deben cargarlos. Cuando se trata de mujeres por parto algunos prefieren no hacer el intento porque la distancia es mucha, no tienen energía eléctrica y la producción de alimentos es limitada, carecen de oportunidades laborales lo que empuja la migración.

El dirigente comunitario señala que es necesario que no sea solo discurso, sino que las autoridades en verdad cumplan porque son décadas de abandono. “Nosotros solo pedimos unas oportunidad de vivir con dignidad”, dijo.

“No tengo intereses”

El cardenal Álvaro Ramazzini afirmó que su único interés ha sido que llegue el desarrollo a las comunidades para que los huehuetecos tengan educación, salud y oportunidades de trabajo. Dijo alegrarse por el anuncio de reparación de caminos; sin embargo, sueña con un instituto tecnológico donde los jóvenes puedan prepararse para generar sus propias oportunidades.

“Yo se que aquí hay gente que no me quiere pero les aclaro que yo no tengo ningún interés porque no me interesa el dinero, ni el poder, solo ver que nuestra gente tenga mejores condiciones de vida”, destacó.