Video: Captan a motorista en peligrosa maniobra en carretera y a excesiva velocidad

El grupo fue captado por un automovilista que incrementó la velocidad para dar alcance a los motoristas.

La grabación muestra cuando uno de ellos no viajaba sentado en la motocicleta y además de la excesiva velocidad no porta casco.

Internautas han calificado de “irresponsable” la acción del conductor y también señalan que puso en riesgo su vida y de otras personas.

No es la primea vez que automovilistas graban este tipo de peligrosas maniobras en las carreteras de Guatemala.

En febrero recién pasado también circuló en redes sociales el video en que un hombre y una mujer viajan de manera imprudente en motocicleta en la ruta al Atlántico.

En la grabación de 17 segundos captada por un automovilista, se observa que el motorista va a acompañado de una mujer que viaja sobre las piernas de este y lo sujeta del cuello mientras se desplazan.