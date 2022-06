Video: Graban el momento en que un motorista impacta con un ciclista en un tramo vial de Jalapa

El ciclista voltea hacia atrás antes de doblar a la esquina. En el momento en que comienza a incorporarse en la otra calle, un motorista que iba a excesiva velocidad impacta con el ciclista, cayendo los dos transportes en el suelo.

Los dos pasajeros de la motocicleta levantan el vehículo para auxiliar al ciclista, quien quedó desplomado en el suelo al igual que su bicicleta.

Los comentarios de los usuarios en las redes sociales mostraron opiniones divididas. Por un lado señalaron la imprudencia del motorista por ir una velocidad excesiva y colisionar con el ciclista.

Sin embargo, varios usuarios adjudicaron la culpa del incidente al ciclista, argumentando que no tomó más medidas precavidas antes de cruzar por el carril.

Otro grupo de personas criticó las acciones de los transeúntes que pasaban por la zona, criticando su falta de apoyo a las personas afectadas y solamente viendo la situación desde lejos.

“Pobre señor la gente no tiene precaución“, “Ambos tienen la culpa“, “Independientemente quién tuvo la culpa no importa, hay tanto mirón y no los auxilian” y “Afortunadamente no ocurrió a peor“, son algunos de los comentarios de los usuarios.