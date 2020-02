Esto se sabe sobre la muerte de Karle Rosmery, la niña de 3 años cuyo padre impidió el sepelio

Karle Rosmery Mazariegos Ardón, de 3 años, murió ahogada, según la necropsia practicada por médicos del Inacif. (Foto Prensa Libre: Cortesía Alfa TV Jalapa)

El caso de la muerte de Karle Rosmery Mazariegos Ardón, de 3 años, tomó relevancia el 3 de febrero último, luego de que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se presentaran al cementerio de San Miguel Chaparrón, Jalapa, para impedir que se efectuara el sepelio, pues había dudas sobre las causas del deceso.

La intervención de la Policía se debió a que en la fiscalía del Ministerio Público (MP) de Asunción Mita, donde vivía la menor junto a su madre y su padrastro, se colocó una denuncia, pues el padre biológico de la pequeña refutaba que esta hubiera muerto ahogada, como lo asegura la progenitora.

El canal Alfa TV Jalapa publicó en sus redes sociales el testimonio del padre de la menor, cuya identidad no fue revelada: “dicen que la niña murió ahogada en la pila, que en un tonel, luego que en un balde de agua, me cambiaron la versión como cuatro veces. Cuando llegué a la vela -funeral- de mi hija no me dejaron entrar y me echaron, fue por la abuela que pude entrar y logré ver que tenía un golpe en la frente”, comentó.

También lea: Muerte de dos mujeres causa zozobra en Asunción Mita, donde vecinos señalan repunte de violencia

El MP confirmó este viernes 7 de febrero que el padre de la menor colocó la denuncia con base a sus sospechas de que esta murió por “posibles lesiones”.

De esa cuenta, el 3 de febrero último, un juzgado ordenó que el cadáver fuera retirado del funeral y remitido a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para practicarle una necropsia, cuyos resultados le dieron un giro a la investigación.

Según las autoridades, como parte de las diligencias se entrevistó a la madre y se hizo un reconocimiento en el área donde ocurrieron los hechos.

De acuerdo con los fiscales a cargo de la investigación, en su declaración, la madre de la pequeña dijo que fue a la tienda y dejó a la niña tomando atol y cuando regresó la encontró sin vida en un tonel.

También lea: Dos menores y un adulto mueren baleados cuando viajaban en picop en San José Acatempa

Los resultados de la necropsia detallan que la niña falleció por broncoaspiración; además, se descarta alguna lesión. El cuerpo de la pequeña fue entregado a la familia y finalmente fue inhumado.

La Fiscalía continúa con la investigación para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

¿Qué es broncoaspiración?

De acuerdo el médico Gustavo Guzmán, la broncoaspiración ocurre cuando cuerpos extraños, sólidos o líquidos, ingresan de forma accidental a las vías respiratorias y hacen colapsar los pulmones y las personas mueren ahogadas.

También lea: Jutiapa, el departamento del oriente con más muertes por accidentes de tránsito

Agregó que cuando una persona muere de la forma como la familia de Karle Rosmery describe el caso, el diagnóstico médico legal se denomina asfixia por sumersión o asfixia por inmersión.