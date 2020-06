Iglesia Católica de Petén niega que linchamiento de Domingo Choc haya sido por diferencias culturales y religiosas.

Domingo Choc Che era parte de un equipo que investigaba los beneficios de la medicina natural. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Vicariato Apostólico de Petén condena muerte de sacerdote maya y atribuye el hecho a una disputa entre dos familias.

El Vicariato Apostólico de Petén condenó el linchamiento de Domingo Choc Che, ocurrido el sábado 6 de junio en la aldea Chimay, San Luis, Petén, un hecho que, según la Iglesia Católica de ese lugar, no tiene relación con diferencias culturales ni religiosas.

El Vicariato emitió un comunicado en el que deja claro que, según el testimonio de catequistas y del párroco del lugar, el hecho se derivó por problemas entre dos familias.

“Manifestamos nuestro profundo horror y rechazo, indignación y vergüenza por el linchamiento, porque la vida humana es sagrada, y el derecho a la vida es un derecho fundamental en la legislación nacional; y nadie tiene competencia ni autoridad para disponer de ella por su propia cuenta; y porque el linchamiento no es un procedimiento válido para hacer justicia”, señala el comunicado.

El comunicado, firmado por el obispo Mario Fiandri, agrega: “Lo que queda claro es que el linchamiento de don Domingo Choc Che no fue un problema de rechazo a la cultura, no tuvo ninguna participación de ninguna de las Iglesias y no fue un problema comunitario, sino -más bien- un problema de dos familias”.

El documento añade: “Según esa versión de los hechos, la causa del linchamiento fue la muerte por una enfermedad de José Pop Caal, cuya familia responsabilizó a Choc de haberle hecho el “mal” y eso desencadenó en su linchamiento”.

Capturas

Las fuerzas de seguridad capturaron a cuatro personas durante varios allanamientos el martes 9 de junio en la aldea Chimay, donde murió linchado Domingo Choc Che.

Se trata de Ovidio Ramírez Chub, Edin Arnoldo Pop Caal, Candelaria Magalí Pop Caal y Romelia Caal Chub, que fueron imputados por asesinato, según el MP.

Uno de los detenidos confesó haber participado en el hecho. “Sí, sí, claro que participé, por la muerte de mi padre, porque él lo hizo”, señaló.

Aportes

Domingo Choc Che era integrante de la Asociación de Guías Espirituales Mayas y contribuía con varias universidades en la investigación de los beneficios de las plantas medicinales.

Mónica Berger, jefa de la Unidad de Antropología de la Universidad del Valle de Guatemala, indicó que el “abuelo Domingo” como le llamaban, trabajaba en la recuperación de la medicina natural ancestral maya.

“La víctima, el señor Domingo Choc Che, era reconocido y apreciado por la comunidad científica como experto en medicina natural; formaba parte de un equipo transdisciplinario en proyectos de investigación y desarrollo de la Universidad de Zúrich, Suiza, la University College London, Inglaterra, y la Universidad del Valle de Guatemala”, señala un comunicado de la Procuraduría de los Derechos Humanos.