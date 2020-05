Alcalde de Xela responsabiliza a vendedores que no respeten cierre de mercados de posible brote de coronavirus

El alcalde Juan Fernando López y su concejo han implementado varias medidas pero no han podido controlar el orden en los mercados. (Foto Prensa Libre: Raúl Juárez)

Pese a la prohibición del Concejo de Quetzaltenango de cerrar por tiempo indefinido los cinco mercados de la ciudad por un brote de covid-19 detectado el pasado miércoles en una inquilina del mercado La Democracia. Ayer, cientos de comerciantes del mercado Minerva desafiaron la ordenanza municipal al abrir sus puestos de venta.

Al respecto, Juan Fernando López, alcalde de la ciudad altense, manifestó: “Estoy muy preocupado por este tema, pero esto ya no depende de nosotros, esto es de Gobernación y del Ministerio de Salud quienes solicitaron el cierre de los mercados. Nosotros solo acatamos la orden de cerrar; solo pedimos que hagan conciencia –los vendedores–”.

López argumentó que será Gobernación quien debe determine si es necesario lleva a cabo un desalojo en los mercados donde los inquilinos desafíen a las autoridades.

“Nosotros como municipalidad ya hicimos lo que teníamos que hacer, mucha gente no ama su vida ni a los demás, siguen interesadas en hacer dinero, ellos venden, pero no se dan cuenta que hacen daño aquellos que se han guardado en casa”, expresó López.

Después del mediodía y bajo la advertencia de que podrían ser desalojados por la Policía Nacional Civil, la administración del mercado logró que los vendedores cerraran las ventas

El jefe edil responsabiliza a los comerciantes que no respetaron la orden de cerrar los mercados de más contagios de covid-19, y señaló que la comuna ha efectuado su trabajo, pero no logran controlar el desorden en el mercado Minerva.

Un grupo de vendedores mayoristas del mercado Minerva, quienes no se identificaron, grabaron un video y lo compartieron en las redes sociales, en la grabación solicitaron a los quetzaltecos llegar al mercado para abastecerse de productos. “Aunque el alcalde haya dicho que no (…) nosotros no podemos seguir perdiendo, necesitamos que vengan a comprar (…)”. “Aquí tenemos como 20 mil cajas de tomate, tenemos pepino, chile pimiento, (…) toda la canasta básica la tenemos aquí señores, ¡vengan a comprar¡”, expresaron los comerciantes.

“Con ese tipo de actitudes nosotros no vamos a detener eso, esto ya es de conciencia, si hay alguna responsabilidad, la municipalidad de exime de ello y los responsable son los vendedores que incitan a esto”, agregó López.

Juan Carlos Morales, vendedor del mercado La Democracia, explicó que las autoridades han tomado decisiones apresuradas y sin estrategias, lo que perjudica al comercio, debido a que muchos vendedores se habían abastecido para aprovechar esta semana donde los mercados tendrían ampliación de horarios.

“El alcalde no puede venir y de un rato a otro cerrar y no entregar nuevos planes para nosotros. Se ha dicho que harán mercados cantonales pero a nosotros no nos han informado nada hasta el momento. Son decisiones improvisadas que toman las autoridades, por eso muchos no acataron las disposiciones”, agregó Morales.

#CoronavirusGT | Alcalde de Xela, Juan Fernando López, responsabiliza a comerciantes, que no acatan disposiciones, si hay aumento de Covid-19 en los mercados. pic.twitter.com/g8uU9g7r95 — elQuetzalteco (@elQuetzalteco) May 22, 2020

El analista social, Ignacio Camey, explicó que las conductas que se han visto en los mercados de Quetzaltenango son el reflejo de una mala planificación y manejo de la pandemia tanto del gobierno como la municipalidad.

“Esto es una consecuencia de la mala planificación de las autoridades. Cuando no están claros los planes a trabajar la población advierte que no hay autoridad que pueda imponer las mismas. El gobierno cambia las normas de un día a otro, lo mismo pasa con la municipalidad que no ha podido controlar los mercados”, explicó Camey.