Así funcionará el intensivo del hospital temporal de Xela para pacientes con coronavirus

Así luce el área de intensivos del hospital temporal de Quetzaltenango para pacientes con covid-19, construido en Cefemerq. (Foto Prensa Libre: María Longo)

En el campo de la feria de Quetzaltenango, los juegos mecánicos y bazares quedaron por un lado y ahora las camillas, ventiladores y equipo médico es la prioridad.

El Centro de Ferias y Mercadeo (Cefemerq) fue inaugurado este jueves 2 de abril como un hospital temporal para atender a pacientes del occidente con coronavirus.

El intensivo de ese hospital tendrá 12 camas, con posibilidad de ampliarse a 18, todas equipadas con un respirador, indispensable para atender a los pacientes con covid-19 en estado crítico.

El presidente Alejandro Giammattei agradeció a las empresas y personas particulares que donaron para la construcción y equipamiento de este hospital, entre estos Corporación Multi Inversiones (CMI), la cual donó Q8 millones.

“Por qué venir a decir lo damos por inaugurado si aún le faltan detalles, porque no lo podemos hacer en la fase final donde hay que sanitizar las instalaciones, con nanotecnología venir a matar cualquier germen. Estamos usando una tecnología en los hospitales temporales que no hay en los hospitales públicos, ni siquiera nos ha costado a nosotros los guatemaltecos, ha sido un donativo, si nos unimos salimos”, dijo el presidente.

Agregó que se cuenta con el personal que trabajará en el Hospital Temporal Covid-19 Quetzaltenango. Helmuth Estevez Herrera será director del lugar.

De acuerdo con el director del área de Salud de Quetzaltenango, el centro tendrá 121 camas para casos moderados; además, informó que en el departamento se tuvo un caso positivo y se han hecho 22 pruebas a pacientes sospechosos, en estas el resultado fue negativo.

“Tenemos un caso positivo que está siendo manejado en el hospital del Parque de la Industria, es una persona estable gracias a Dios, el resto de muestras, 22, han sido negativas. Hay 230 personas en cuarentena sin síntomas, por voluntad propia y con vigilancia nuestra”, informó.

Más restricciones

El alcalde de Xela Juan Fernando López acompañó al presidente en su recorrido en el hospital, donde pidió que se prohíba a las personas salir las 24 horas del día.

“Posiblemente se vaya a enojar conmigo, yo le quiero pedir un favor, la gente no obedece, en Xela están todos los negocios abiertos, no podemos, ya hemos tenido amenazas de muerte, porque no nos confina unos 3 o 4 días, así que nadie salga 24 horas para que el virus se vaya aplacando, son miles y miles de personas que vienen a la ciudad. El 90 por ciento de los quetzaltecos no sale, pero somos la convergencia de nueve departamentos y todos los municipios tienen cerrado todo y vienen a Xela”, le dijo el jefe edil al mandatario.

El jefe edil agregó: “económicamente nos vamos a recuperar, somos un pueblo chambeador, pero de la muerte no nos vamos a salvar”.

El presidente pidió a los medios de comunicación que evidencien la crisis de Ecuador para que los guatemaltecos obedezcan las medidas de prevención, y no salgan de su casa sin un motivo que sea indispensable.

Giammattei dijo que han identificado a siete personas que difundieron información falsa sobre la crisis por la epidemia, además de pedir la captura de una abogada relacionada a estos hechos.

El mandatario aseguró que la entrega de alimentos no se hará por medio de los coordinadores de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) o empleados públicos, relató que han identificado personas que engañan a la población y se aprovechan de la calamidad para recaudar firmas y crear un partido político.