“Ayuda a los niños para que puedan acceder al estudio”: Cantel tendrá ocho puntos de internet gratuito

Estudiantes podrán conectarse sin costo para sus actividades didácticas. (Foto: María José Longo)

Las áreas con internet gratuito para que los estudiantes de Cantel accedan a actividades educativas están instaladas en lugares públicos urbanos y rurales.

Por medio de una alianza entre la Municipalidad de Cantel, Quetzaltenango, y la empresa Electroxela.tk se instalaron puntos de internet gratuito, el objetivo es que los estudiantes que carecen del servicio puedan acceder a clases en línea y otras actividades educativas porque el municipio está en rojo en el semáforo epidemiológico y aún no hay clases presenciales.

Para el proyecto la comuna erogó Q7 mil que sirvieron en la compra del equipo de instalación de internet, según Guatecompras.

“Se hizo una inversión mínima para comprar el equipo consistente en routers, antenas y cables, que se han tenido que comprar para comunidades que según la posición geográfica necesitan el equipo”, explicó Pablo Hernández, concejal primero y presidente de la comisión de educación.

Lea más | Arzobispo de Los Altos define cómo conmemorar la Cuaresma y Semana Santa en Quetzaltenango y Totonicapán

Para el servicio la comuna no hará un pago mensual ya que la empresa donará el internet, según el convenio lo hará mientras no se retomen las clases presenciales. “Entonces ya después se verá qué otras alternativas nos puede presentar la empresa para seguir prestando o no el servicio”, dijo el concejal.

Lugares y contraseña

Los estudiantes pueden acceder a ocho puntos:

Afuera de la alcaldía comunitaria centro Cantel

Frente a la dirección técnica administrativa ubicada en Pasac I

En la iglesia católica de Pasac II

Salón comunal de Chuisuc

Alcaldía comunitaria de Xecam

Salón del mercado de la aldea La Estancia

Alcaldía comunitaria de Pachaj

Alcaldía comunitaria de Chirijquiac

No deje de leer | Secuestradores pedían más de Q1 millón y medio por liberar a una víctima en Xela

Para obtener el internet los estudiantes deben conectarse a la red que tenga el nombre de su comunidad más _EX.1. El horario del servicio es de 8 a 18 horas.

“La idea es que todos los niños y jóvenes puedan tener acceso a estos lugares de referencia y hacer uso del servicio, pero que no estén fuera de un horario prudente y así prevenir inconvenientes”, indicó Hernández.

“Es un beneficio para los padres de familia porque a veces con el tiempo que estamos pasando es costoso comprar internet y ayuda a los niños para que puedan acceder al estudio o a los videos que mandan maestros por medio de WhatsApp”, dijo Marcos Yacabalquiej, vecino de Cantel.