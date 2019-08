Carlos Kamiani Félix está a cinco goles de ser el máximo artillero extranjero en el futbol guatemalteco

El artillero mexicano Carlos Kamiani Félix es sin duda uno de los jugadores extranjeros más rentables del país. (Foto Prensa Libre: Raúl Juárez)

El Kamiani con el que sueña Xelajú MC comenzó a mostrar su magia en el duelo de la tercera fecha del Apertura 2019, cuando marcó un doblete de goles que guio a la victoria 3-2 contra Iztapa.

‘Kamigol’, como se le conoce en el futbol guatemalteco, por sus 174 tantos en la Liga Nacional —Universidad de San Carlos, Municipal y los chivos—, está de vuelta con nuevos objetivos, entre ellos ganar el cetro de máximo artillero en el actual torneo.

El atacante vio como un desahogo los dos tantos anotados en el último partido, ya que había sido criticado por haber fallado un penalti en la primera fecha contra Municipal, que hubiera significado el triunfo para los quetzaltecos.

El optimismo es el aliado perfecto con el que siempre cuenta Kamiani, además de la fe y las personas que nunca han dudado de su capacidad.

“Sé de qué estoy hecho. Quería regresar con el triunfo y con los goles. Me sentía en deuda con el equipo y con la afición. Siempre he dicho que el futbol da revanchas y cuando uno trabaja bien, eso se multiplica por mil”, expresó el goleador, que lleva 20 dianas con Xelajú.

La mirada al cielo, los brazos extendidos o simplemente su manera eufórica de festejar los goles son reflejo de un delantero agradecido, que a sus 34 años se mantiene vigente.

“Mis goles siempre van dedicados a Dios, a mi familia y a toda esa gente que me apoya. He pasado momentos complicados en los cuales las cosas no salen bien, pero hay personas que siempre se mantienen pendientes de mí y toca trabajar fuerte. Lo que se demostró en esta jornada quiero continuarlo en todo el torneo”, reconoció el delantero.

Kamiani Félix lamentó haber fallado el penalti contra los rojos, por eso aduce que sintió alivio cuando marcó contra Iztapa.

“Tengo hambre de gol, tengo hambre de triunfo. Anotar es el mejor regalo para un delantero. El segundo tanto que marqué significó un desahogo. Fue algo como para decirle a la afición: aquí estoy; he regresado”, añadió el ariete azteca.

Cerca del récord

Kamiani Félix llegó a 174 goles en Liga Nacional y superó al guatemalteco René Morales, exjugador chivo, quien anotó 172. Además, el mexicano se puso a cinco dianas de igualar al brasileño Israel Silva Matos —179—, máximo artillero extranjero en el balompié nacional.

“No tenía en cuenta lo del récord, pero si es así, me motiva. Ojalá lo pueda lograr con esta camisola. Silva es un ídolo acá en Xelajú MC y de mi parte solo queda seguir trabajando para que lleguen más goles y darle muchas alegrías a la afición”, expresó el artillero mexicano.

Pese a su deseo de anotar, Kamiani Félix aclaró que la meta es lograr cosas a nivel colectivo, para el equipo, y que los logros individuales se relegan a un segundo plano.

