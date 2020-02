Cierran una vez más El Chirriez, centro recreativo que fue rehabilitado hace dos meses

La falta de personal municipal para atender El Chirriez provocó que se cerrara. (Foto Prensa Libre: María Longo)

En diciembre de 2019 la administración del exalcalde Luis Grijalva inauguró con pompa el Centro Recreativo El Chirriez, en la zona 2 de Xela, pero dos meses después el lugar está cerrado, la decisión fue tomada por las actuales autoridades municipales.

LE PUEDE INTERESAR: Localizan granada de fragmentación en un terreno María José Longo 8 de febrero de 2020 a las 08:21h

Durante la administración de Grijalva, la comuna llevó a cabo un proyecto de Q248 mil 102 para la rehabilitación del centro recreativo, la obra consistió en restaurar las piscinas del lugar, así como la instalación de regaderas, remozar duchas, baños y vestidores, además de iluminación exterior.

Previo a que concluyera el periodo del Concejo 2016 – 2020 no se contrató un administrador o alguna persona responsable del lugar, como se tenía previsto.

Durante el gobierno del exconcejo, el sitio también dejó de prestar el servicio de recreación a la población, había una serie de carencias, durante los trabajos de restauración también estuvo cerrado.

En los últimos días había una persona que de forma voluntaria se hacía responsable de lugar, las actuales autoridades consideran que esto es “inapropiado” porque “podría provocar inconvenientes”.

La falta de personal para atender El Chirriez fue la excusa para que finalmente lo cerraran, el síndico suplente Arturo Cifuentes, presidente de la comisión de Deportes y recreación confirmó la decisión y aseguró que se abrirá al público cuando se tenga el recurso humano para brindar atención a los visitantes.

Le puede interesar: Los argumentos del fiscal y del juez del caso “Corrupción en la Municipalidad Xela” que está en manos de la Sala Quinta de Apelaciones

“La persona que está a cargo no es un empleado municipal, entonces estamos tratando de coordinar eso para que se nombre un administrador que pueda atender las instalaciones, necesitamos que el alcalde nos autorice lo que estamos pidiendo, que por ahora es mantenimiento y limpieza de las instalaciones, mientras se llega a un acuerdo de nombrar un administrador”, afirmó

Agregó que al supervisar El Chirriez se percataron que la persona a cargo “hacia favor” de atender, “lo que no está bien” porque son instalaciones municipales.

“No queremos que las cosas sigan iguales, que las cosas abandonadas se reactiven, las instalaciones están muy bonitas, se pintaron, se arreglaron, se remodelaron, pero están abandonadas, de que sirvió entonces invertir tanta plata. Pensamos que necesitamos unos 15 días para crear la figura del administrador o alguien que esté a cargo”, afirmó el presidente de la comisión.

Los vecinos rechazaron el cierre de las instalaciones y lamentaron la inversión que no tiene fruto para la niñez y juventud de Xela.

“Es algo irónico, la piscina está bonita pero no se puede usar, esperamos que las autoridades no se tarden en resolver el problema, porque se invirtió el dinero para un beneficio, no para desperdiciarlo, los niños y jóvenes necesitan tener lugares públicos para su recreación, en buen estado y con una atención adecuada”, dijo Julia Flores, madre de familia.

De acuerdo con los registros históricos del lugar, la primera piscina en El Chirriez se construyó hace 70 años.

Empresa encargada de la rehabilitación de El Chirriez

La remodelación estuvo a cargo de la Constructora Dovela, a esta empresa la Municipalidad de Quetzaltenango también le adjudicó otros proyectos, en el 2018 tuvo a su cargo la ampliación del sistema de agua potable, remodelación de tubería de distribución y conexión domiciliar, en la 29 avenida, diagonal 2 y 7a. calle, zona 3, un proyecto de Q260 mil.

En el mismo año, 2018, la Constructora Dovela tuvo a su cargo el mejoramiento de la red de alumbrado público en los ingresos y calles principales de la ciudad por Q3.4 millones.

Contenido relacionado

Convocan a profesionales y maestros del occidente para aplicar a becas

Puesto de salud carece del servicio de agua

Cuáles son las peticiones de los 48 cantones y qué respondió el vicepresidente Guillermo Castillo