Coronavirus: Autoridades toman medidas y verifican ingreso de personas a Quetzaltenango

Los operativos iniciaron este sábado a las 6 horas. (Foto Prensa Libre: Raúl Juárez)

Desde tempranas horas de este sábado 21 de marzo, elementos de la Policía Nacional Civil, Ejército de Guatemala, organizados por el gobernador departamental, Julio Quemé y personal del Centro de Salud montaron un puesto de control en las entradas a la ciudad de Quetzaltenango.

El primer punto para verificar vehículos que ingresan a la ciudad fue el peaje en el municipio de Zunil donde las autoridades hicieron las recomendaciones a las personas para que no salieran de sus hogares sin ningún motivo importante.

“Estamos en alerta roja, en Estado de Calamidad y hemos visto que muchas personas han hecho caso omiso de las disposiciones que ha tomado el gobierno. En ese sentido estamos haciendo verificaciones con las personas para saber a dónde se dirigen y cuál es el motivo de su ingreso a Quetzaltenango, esto con el fin de evitar aglomeración de personas”, expuso el gobernador, Julio Quemé.

“Esto no es para afectar a nadie es para para el bienestar común. Esta medida la vamos hacer en diferentes puntos de la ciudad por lo que rogamos a las personas que si no son cosas urgentes que no salgan. La medida también será puesta en mercados, parques para que no vayan niños y personas de la tercera edad”, añadió.

Las autoridades también mencionaron que estarán supervisando el cierre de mercados a las 12 horas como lo mencionó el presidente Alejandro Giammattei, así como en la noche, para que estén cerrados los negocios especialmente donde se vendan bebidas alcohólicas.

Personal del Ministerio de Salud también participan en los operativos para hacer pruebas de temperaturas e historial de procedencia de las personas.

El alcalde de Quetzaltenango Juan Fernando López indicó que la ciudad altense es convergencia de al menos seis departamentos de la región por lo que el movimiento de personas en las calles continúa. Aseguró que continuarán en conjunto con personal de Gobernación Departamental haciendo los distintos operativos.