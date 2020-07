Coronavirus: El valor del pasaje es el principal desacuerdo para reanudar el transporte urbano en Xela

Los buses tipo camioneta serán los primeros en estar habilitados para circular si cumplen con los requisitos. Luego los buses coster y en la tercer fase los microbuses. (Foto Prensa Libre: Raúl Juárez)

Autoridades municipales y transportistas continúan con las reuniones para llegar a acuerdos en la reactivación del transporte público. Las primeras reuniones no han tenido los avances necesarios y la posibilidad de habilitar el servicio es cada vez más complicada.

Rodrigo Villatoro, presidente de la comisión de transporte de la Municipalidad de Quetzaltenango, explicó que se han tenido varias reuniones con distintos dueños de transportes para dar a conocer los protocolos que tienen contemplado implementar en la reactivación del transporte, luego que el gobierno autorizara, a pesar que Xela es una de las ciudad con más contagios de coronavirus.

El funcionario explicó que algunos requisitos son que los transportistas tengan completa su documentación legal, además del uso obligatorio de mascarilla, desinfecciones de unidades, que pasen la revisión y que se mantenga el valor del pasaje de Q1.25.

“En estos momentos estamos en Estado de Calamidad Pública por lo que no puede haber aumento en el valor del pasaje por la crisis económica. Los que sientas que tienen la capacidad de salir a trabajar con estas condiciones podrán hacerlo, los que no puedan, deben esperar los cambios de luces en el tablero de alerta”, explicó Villatoro.

La postura de la comuna sobre no ceder en el aumento del valor del pasaje trajo inconformidad en los transportistas y algunos se plantean no prestar el servicio por el momento.

“Estamos inconformes con lo que ha dicho la municipalidad, primero con el valor del pasaje porque no es rentable. Las unidades solo llevarán la mitad de la capacidad del bus, viendo el precio de Q1.25 no saldría ni para el gasto, entonces no nos conviene”, expresó German Herrera, representante de Transporte Florida, zona 10.

“En la capital se puede porque ellos tienen millones de quetzales en subsidios, pero nosotros no tenemos todos esos beneficios. No se puede cumplir con todo lo que ellos piden. Vamos a platicar con los compañeros para ponernos de acuerdo en la contrapropuesta que plantearemos. Posiblemente no entraremos a trabajar porque el valor del pasaje no da para mantenernos”, añadió.

#CoronavirusGT | Transportistas y autoridades de Xela siguen sin acuerdos para la reanudación del servicio. De momento se ve complicado que el transporte urbano comience a funcionar. pic.twitter.com/r9MLCHgtV0 — elQuetzalteco (@elQuetzalteco) July 28, 2020

Incertidumbre

Inicialmente se tenía planificado que este miércoles 29 de julio se comenzaría con la revisión de las unidades y el lunes 3 de agosto ya podrían estar las primeras unidades en funcionamiento, sin embargo debido a que no se tiene acuerdos entre ambas partes, primero se hará la presentación de un calendario para ver la ruta a tomar.

Luego de los primeros acercamientos el comienzo de las labores del trasporte público urbano en Xela sigue sin estar claro o tener una fecha establecida. Las autoridades informaron que de momento no se sabe cuándo podrían salir las unidades a las calles y solo lo harán si cumplen con todos los requisitos.