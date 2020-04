Coronavirus en Guatemala | El difícil presente de adultos mayores que recurren a la solidaridad de los vecinos

Blanca Morales y José Cayax luchan por sobreponerse a la crisis económica por el coronavirus (Foto Prensa Libre: Raúl Juárez)

La crisis económica del coronavirus se agudiza y las historias de personas con necesidad salen a luz. José Cayax -84 años- y Blanca Morales -63- una pareja de adultos mayores de Quetzaltenango quienes temen ser desalojados del lugar donde viven esto por no tener el pago del alquiler.

“Pedimos a las personas que si alguien tiene un cuarto para alquilar que nos puedan avisar, estamos en un parqueo para carros. Nosotros haremos lo posible para pagar lo que nos pidan porque queremos conseguir un nuevo lugar donde estemos más cómodos”, explicó Morales de 63 años.

Desde hace unos años Blanca Morales se encarga de los gastos y el pago de alquiler porque se esposo padece una enfermedad en el corazón que le impide trabajar y debido a la crisis por la covid-19, Morales se quedó sin trabajo. La pareja no tienen hijos o familia que les apoye.

“Yo trabajo en oficios domésticos, pero por esta enfermedad las personas me dijeron que mejor ya no saliera por mi seguridad, llevo dos meses de no tener trabajo y eso me afectada porque se nos acabó el recurso económico”, añadió Morales.

Ante la complicada situación de esta pareja, el corazón solidario de los quetzaltecos se hace presente y muchas personas han llegado a apoyarlos para reunir los Q500 de renta, también les han donado víveres.

“Este es el momento de ser solidario y asistir a las personas que lo necesitan”, expresó Braulio Monterroso, quien entregó un aporte económico para la pareja.

Para los que deseen apoyar la Blanca y José, viven en la 20 avenida de la zona 7, colonia San Antonio o puede llamar a los teléfonos 58468868 59812996

Caso similar

Ramona Puac Alvarado, una persona de la tercera edad, llegó a las instalaciones de los Bomberos Voluntarios de Quetzaltenango donde contó que está en riesgo de ser desalojada de la casa donde alquila por falta de pago. La persona pide a los vecinos el apoyo para completar el pago de la casa así como víveres. Puac vive en compañía de un niño y pidió comunicarse al teléfono 58157641 para ayudarla.