Coronavirus: La propuesta del Área de Salud de Quetzaltenango ante saturación en hospitales

Fachada del Hospital Regional de Occidente, en Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca).

Ante las nuevas disposiciones, el médico hizo una propuesta para no continuar saturando los hospitales de pacientes de coronavirus, lo cual ha llevado al colapso del sistema de salud pública.

Consiste en que los pacientes positivos de coronavirus, pero que no presenten síntomas, se queden en su casa.

“Hay personas que sí pueden quedarse en casa porque no tienen síntomas. Por ejemplo, si usted fuera una persona positiva -de covid-19- y no tiene ningún síntoma, no tiene ningún objeto que usted se vaya al hospital”, explicó Nájera.

Enfatizó que se trata de una propuesta local “con base en una modificación que sufrieron los protocolos”.

El doctor expresó que sería una buena alternativa manejar en las viviendas los casos de los pacientes asintomáticos.

El Hospital Regional de Occidente (HRO) tendrá un nuevo espacio para atender a pacientes positivos de covid-19, debido al aumento en el número de contagios en la región, lo cual provocó que el área de Intensivo sobrepasara el 50% de su capacidad.

Pacientes con síntomas leves que estaban internados en el IGSS de Quetzaltenango fueron trasladados a un hotel para continuar con su tratamiento.

El hospital temporal en Xela para atender a pacientes con coronavirus se quedó sin espacio para nuevos casos y los pacientes han manifestado deficiencias en la atención, principalmente retraso en la entrega de resultados de los hisopados que les practican.